С покупкой PlayStation 4 (или версии Рrо) стоит повременить — компания Sony официально анонсировала выход пятой консоли в 2020 году. Разработчики пообещали, что приставка подарит пользователям совершенно новые ощущения. За счет чего — в материале «360».

Компания Sony Interactive Entertainment, разрабатывающая и поддерживающая PlayStation, анонсировала дату выхода пятого поколения приставок — конец 2020 года, в сезон распродаж. Новинка, естественно, имеет определенные отличия от предыдущей, четвертой версии. Но разработчики подают нововведения так, будто ощущения от игр на консоли в корне изменятся. Это вполне вероятно, так как PlayStation 5 будет поддерживать ряд новых функций. Судя по демонстрационному видео, графика тоже не подведет.

Что нового?

PS5 — это инструмент для игр. А значит, здесь важна как их графика, так и скорость загрузки. В пятой версии установят SSD. Это технология, помогающая сократить размеры дистрибутивов (установочных файлов) и ускорить загрузку игр. Для сравнения: в игре Marvel’s Spider-Man на PS4 загрузка уровня после применения быстро перемещения занимает 15 секунд, а на PS5 — всего 0,8 секунды. Благодаря технологии из приложений исчезнут загрузочные экраны, да и сам процесс ускорится в разы.

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Погрузиться в геймплей с головой поможет улучшенная вибрация, новый динамик и «адаптивные триггеры» — это значит, что разработчики игр сами смогут настраивать сопротивление кнопок R2 и L2. Кроме того, контроллер оснастят USB-C: он сможет передавать большие токи, а также упростит подключение — теперь не придется мучиться с выбором правильной стороны коннектора и джойстика.

Пользователь также почувствует отдачу от клавиш. Например, в гонках игрок ощутит разницу, если автомобиль касается двух типов поверхностей. Кроме того, геймпад по-разному отреагирует на покрытие — в воде игрок испытает реалистичное (насколько это возможно) сопротивление. На PS4 и версии Pro ничего подобного не было.

Создатели пятой консоли также внедрят технологию ретрейсинга, которая придаст освещению и поведению звука больше реализма.

Установка игр на PlayStation 5 станет настраиваемой. Это значит, что пользователь сможет удалить сюжетный режим после прохождения, оставив только мультиплеер. Либо наоборот — установить кампанию и убрать онлайн-режим. В интерфейсе консоли в динамическом режиме покажут всю информацию об играх: не нужно ничего запускать, чтобы перейти к конкретной главе кампании.

По поводу геймплея есть еще одна фишка: одиночные игры будут советовать геймерам конкретные миссии, которые нужно перепройти ради достижений (ачивок).

Что делать, если PS4 куплена на днях, а «пятерка» выйдет через год? Ничего. Срочно копить деньги на покупку пятой версии, боясь отключения «старья», не нужно. До сих пор пользователи играют на PS3, которая вышла более 10 лет назад, а значит, и четвертая PlayStation проживет еще много лет после выхода «пятерки».