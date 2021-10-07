Не искать крайних среди детей. Избившим мальчика пермским строителям-приезжим посоветовали идти в полицию

В Пермском крае приезжие строители избили 13-летнего мальчика за якобы сломанный бордюр. Ребенка заставили отпустить проходившие мимо взрослые — их попросили о помощи дети, ставшие свидетелями неожиданной расправы. Местные жители считают, что бить подростков за непонравившееся поведение нельзя. Но у рабочих своя правда.

Группа школьников из Александровска просто гуляла, когда на них налетели рабочие. Одного из мальчиков кинули на землю, ударили в живот и по лицу, обвинив в поломке уличной конструкции.

«Шугают всех»

Поступок приезжих удалось снять на видео. Кадры в Сети опубликовала одна из одноклассниц пострадавшего подростка. Мама ее подруги Светлана Вернигор рассказала «360», что знает о ситуации со слов дочери.

«Моя дочь пошла гулять с собакой <…> и увидела, как К. избивают. <…> Видели те, кто снимал, девочка, которая на помощь звала взрослых», — пояснила женщина.

Они говорят, что просто гуляли, шли мимо. Некоторые ребята успели разбежаться. Девочка, которая снимала, увидела, что К. бьют, остановилась, включила телефон. Вторая <...> побежала звать прохожих на помощь Светлана Вернигор мать одной из школьниц.

Местная жительница добавила, что школьника заставили отпустить два подошедших молодых человека. Между ними и строителями началась словесная перепалка. Рабочим посоветовали при наличии нарушений фиксировать их на камеру, обращаться с проблемой к работодателю и в полицию. А не искать крайних среди детей.

«У меня дочки тоже мимо ходят в школу. Рассказывали, что строители, они не городские, кричат, мол, „идите на…“ отсюда, кроют матом, обзывают. Шугают всех», — посетовала мама девочки, ставшей свидетельницей избиения.

Хулиганов, заметила женщина, хватает везде. Возможно, кто-то действительно ломает бордюры специально. Но это не значит, что у взрослых есть право бить ребенка за непонравившееся поведение.

«Про этих детей я бы сказала, они не могли подобное сделать», — заключила Светлана Вернигор.

На снятом подругой ее дочери видео школьник тоже заявил, что ничего не ломал.

Рабочие не виноваты?

У строителя Артура М., который как раз занимается укладкой бордюра в Александровске, сложилось иное мнение. Мужчина тоже записал видео, но рассказал в нем не о подростке — об испорченной работе.

«Я вчера закончил деление, и вот у меня сломана линия. Смотрите, что творят ваши дети. Потом говорите, что рабочие виноваты», — рассказал он в ролике, опубликованном во «ВКонтакте».

От избиения мальчика приезжий тоже открестился. Якобы школьника просто держали за руки и ждали, пока придут родители. Те, кстати, сразу заявили о случившемся в полицию. Правоохранители начали проверку, сообщил сайт RT.