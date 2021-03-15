Омича задержали за изнасилование спустя пару дней после выхода из колонии. Он оказался не готов к свободе

В Омской области задержали мужчину, который только вышел из тюрьмы. Он провел меньше недели на свободе и уже стал подозреваемым в изнасиловании. Следователи полагают, что он напал на знакомую на глазах у ее матери. Эта история напомнила о том, что с заключенными нужно работать, чтобы в общество они входили с новыми установками. Ведь в колонии другая «субкультура».

Убийца с новым уголовным делом

28-летний россиянин пробыл в колонии девять лет и четыре месяца за убийство и причинение тяжких травм. 5 марта он вышел из тюрьмы и отправился в свой родной дом — в село Седельниково Омской области. Уже 12 марта он стал подозреваемым в новом преступлении, сообщил сайт Следственного комитета по региону.

По версии следствия, мужчина пришел в гости к 35-летней знакомой, которая живет недалеко от него. В доме женщины находилась ее мать. Подозреваемый начал угрожать знакомой, требуя от нее секса. В итоге он изнасиловал ее прямо на глазах ее матери, которая сидела в той же комнате. Мужчина запугал родственницу своей жертвы, чтобы она не обращалась за помощью.

Поймать рецидивиста удалось случайно. Так как он только освободился из тюрьмы, то должен был явиться в отделение полиции для отметки, чего не делал на протяжении первых дней после освобождения. В это время его как раз искали полицейские, и их первая остановка была в доме мужчины. Проезжая мимо жилища знакомой подозреваемого, правоохранители заметили его там. Тогда они и узнали о том, что случилось с женщиной и какую роль в произошедшем сыграл бывший уголовник.

В итоге подозреваемого задержали, завели уголовное дело по статьям об изнасиловании и действиях сексуального характера, после чего молодого человека заключили под стражу.

Прокурор в своем заключении подчеркнул, что подозреваемый после длительного тюремного заключения за убийство «не встал на путь исправления и не сделал для себя должных выводов», передает «Омск-Информ».

Рецидив для убийцы

«360» уже писал о рецидиве у бывших преступников, которые вместо тюрьмы отбывали наказание в психиатрических клиниках. Специалисты признавали их невменяемыми, отправляли в больницы и надеялись, что лечение поможет. Психиатры не исключали, что новое нарушение закона у таких преступников — дело времени.

Полковник внутренней службы ФСИН в отставке Василий Макиенко в беседе с «360» сказал, что риск рецидива присутствует у многих освободившихся заключенных. Особенно если речь идет о тех людях, которые получили реальный длительный срок по тяжкой статье.

Рецидив примерно у трети тех, кто отсидел. Причем чем тяжелее статьи, тем больше рецидив. Человек находится длительное время в условиях тюремной субкультуры, и происходит трансформация личности. Воспитательное воздействие в условиях колонии низкое. Плюс еще есть разрыв в плане ресоциализации тех, кто готовится в освобождению или освобождается Василий Макиенко.

Макиенко подчеркнул, что меры ресоциализации заключенных нужно принимать намного раньше, чем это делается сейчас. Вернуть человека в общество можно несколькими способами. Например, действовать через его родственников или познакомить с одинокими женщинами, которые не против контактов с бывшими уголовниками.

По словам Макиенко, сейчас проблема колоний в том, что человека, который освобождается, выбрасывают в общество без подготовки. И это при условии, что у него за годы заключения сложились другие, тюремные моральные установки.

Психологов в местах заключения очень мало по сравнению с количеством заключенных, и они физически не успевают работать с каждым.

«Рецидив высокий. Тем более у людей, которые неоднократно судимые либо один раз, но за тяжкие — с ними надо работать. В той же колонии два психолога на 1,5 тысячи человек. Им дай бог работать с теми, кто только поступает. Там же движение идет. Работа крайне недостаточная, поэтому люди, которые освобождаются, фактически выходят и начинают жить по ставшим привычными им законам», — сказал Макиенко.

Холодный прием

На новые преступления человека толкает факт, что общество его не принимает по причине судимости. Когда заключенный выходит на свободу, он «никому не нужен». Работодатели боятся брать в компанию человека, который некогда совершил убийство.

Из-за отсутствия своевременной социализации бывший уголовник может пойти на новое преступление. Например, убить знакомого во время попойки из-за сленга, который в тюрьме считался оскорбительным. Но так как этот знакомый в тюрьме не был, порядков исправительного учреждения он не знал.

По словам Макиенко, оказавшимся на свободе заключенным крайне тяжело найти себя в новых реалиях. Нужно, чтобы и общество, и государство помогало им осваиваться и отказываться от привычных в колонии установок. Возможно, это бы спасло таких людей от ошибок после многолетнего заключения.