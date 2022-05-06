Директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов побывал в зоне боевых действий в Донбассе. Политолог рассказал «360», как относятся к россиянам жители Мариуполя, оценил шансы бойцов «Азова»* на экстрадицию и пояснил, за что бьются бойцы Донбасса.

Далее — его прямая речь.

Боевикам «Азова»* пришлось прятаться

Больше месяца я работал в боевых порядках армии ДНР. Наблюдал, как действуют подразделения Народной милиции республики. Я очень часто бывал в Мариуполе и наблюдал все развитие событий. Видел, как город частично зачистили и бились уже вокруг «Азовстали» и завода имени Ильича. Там, в этих кварталах, ежедневно происходили настоящие сражения. Засевшие на предприятиях «азовцы»* постоянно пытались расширить зону действий, ведь они понимали: как только их оттеснят за проходные, их загонят и внутрь заводов, и тогда придется просто прятаться — другого выхода не будет.

Бои шли серьезные. Чеченские подразделения, российские войска и донецкая армия действовали слаженно. Стоило им зачистить определенные дома, как тут же боевики и морпехи пытались контратаковать. Они постоянно шли в отчаянные наступление, использовали технику. Пока были танки на ходу, они прямой наводкой били по домам, по первым этажам, не стесняясь, что там люди в подвалах.

Жители Мариуполя ждали россиян

Сами «азовцы»* признавали: в каждой квартире Мариуполя российский флаг был. Местные жители на референдуме 2014 года проголосовали за создание Донецкой Народной Республики, за отделение от киевского режима. Так что российские войска тут воспринимают как освободителей. Конечно, разные люди есть, поэтому по открытым коридорам кто-то уходил в Россию, кто-то на Запад.

Мы как опознавательные знаки сначала белые повязки вязали — на правую руку и на левую ногу. Потом украинцы стали этот знак использовать, и мы стали вязать уже на обе ноги и на обе руки. Так мариупольцы, увидев, что пришли русские, тоже стали так делать, использовать наш опознавательный знак. Вот показатель отношения мирных жителей.

Кстати, они, проведя столько времени под обстрелом в подвалах, смотрят на жизнь вполне оптимистично. На «Азовстали» еще пальба идет, а люди в кварталах неподалеку оттуда уже убирают: сами мусор выносят, чистят подъезды. Хотя живут они все еще без света, готовят на кострах, но вот территорию около дома максимально стараются облагородить. Все, кто остался, уже уходить из города не будут.

Штурмовщина не нужна

В начале спецоперации столкнулись с очень ожесточенным сопротивлением. Ситуацию оценили адекватно и решили, что штурмовщина приведет к серьезным потерям. Поэтому перешли к тактике выдавливания: сначала работает авиация и артиллерия, а потом заходят штурмовые отряды и начинают выбивать противника.

Националисты поначалу пытались действовать из засад, устраивали налеты на наши коммуникации. Постоянно старались выманить отдельные подразделения вперед для того, чтобы фланговым ударом отсечь их и уничтожить. Довольно быстро было найдено решение, как действовать в таких ситуациях, и очень скоро украинские силы стали сами попадать в засады.

Никто и не ставил задачу взять наскоком противника, который восемь лет создавал укрепрайоны. Тот же Мариуполь — не город, а единый бастион. Там даже в жилых домах на некоторых этажах делали бетонную обвязку, превращая их в фортификационные сооружения, и это при том, что там люди живут. Но господам из «Азова»* на это было плевать — они изначально знали, что будут прикрываться мирными жителями, и при этом готовились к ожесточенному сопротивлению.

Боевики готовили наступление ДНР и ЛНР, но при этом они понимали, что там их шансы 50 на 50: если они быстро нанесут удар, может, у них будет и успех, хотя бы ограниченный. Но, скорее всего, им дадут по зубам, нужно будет откатываться на заранее оборудованные позиции. Вот они их и оборудовали, а когда началась специальная военная операция России, националисты все это использовали.

Тут под Донецком до сих пор стоят украинские войска, которые Донецк обстреливают постоянно, Ясиноватую, Горловку, Макеевку. Там у ВСУ очень сильный артиллерийский парк и такие фортификационные сооружения, которые не взять наскоком, их надо перемалывать. И мы это делаем.

Задача дончан — победить

Бойцы Донецкой Народной Республики на войне уже восемь лет, все обстрелянные. Они в 2014 году участвовали в боевых действиях, и потом на линии противостояния тоже. Возможно, нельзя сказать, что у того или иного бойца идеальная подготовка, но зато мотивация у всех высочайшая, а это важный фактор.

Это российские войска проводят специальную военную операцию, а донецкие и луганские бойцы ведут настоящую Отечественную войну против фашистов, которые над ними столько лет издевались. Жителям Донбасса отступать некуда, у них задача только победить.

Нацбатальоны равны террористам

Лучше ждать, загнав боевиков опять в катакомбы. Используя режим тишины, «азовцы»* опять вышли на позиции, готовят их, но на штурм не идут, потому что это чревато большими, серьезными потерями. Наши группы спецназа заходят и постепенно оттесняют их, а массированные удары артиллерии загонят опять бункеры. Они там будут находиться до сдачи, ведь выхода у них нет — никто не выпустит.

Не знаю, будут ли они отпускать мирных жителей. То, что они мерзавцы, «азовцы»* уже доказали всему миру. Да, вышло немного людей, в том числе и их семьи, это как раз они отправились на Запад. Вышли люди, дома которых фактически на территории завода, потому что они там не в катакомбах сидели. Но еще значительное число мирных жителей остаются, и они — предмет торга.

Боевики «Азова»* пытаются постоянно, все время что-то выторговать, выпуская мирных людей. Главное, что они попытаются себе обеспечить, — экстрадиция. Они думают, что Запад что-то такое предложит России или окажет давление — и их выпустят через гуманитарный коридор. Я думаю, что они надеются на сирийский опыт: там выпускали боевиков с семьями, которые уходили на север Сирии. Но вот только игиловцев** не выпускали никогда вот. А «азовцы»* — это те же игиловцы**, преступники. И если с ВСУ еще как-то разбираются, то с нацбатальонами «Азова»* все ясно. Здесь их никто не отпустит.

* «Азов», «азовцы» — запрещенное в России украинское вооруженное националистическое формирование и ее последователи.

** «Исламское государство» (ИГ), игиловцы — организация, признанная террористической, ее деятельность запрещена в России, и ее последователи.