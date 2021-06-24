Водителей попросили не ездить в жару. Вот три совета, если все-таки надо сесть за руль

Пришедшая в Москву жара каждый день ставит новые температурные рекорды. Департамент транспорта российской столицы посоветовал водителям не выезжать в город в самые горячие часы. Опрошенные «360» эксперты рассказали, как подготовить машину к жаркой погоде и что лучше взять с собой, чтобы не попасть в аварию в период аномального пекла, если все-таки приходится сесть за руль.

Опасное вождение

Московским автомобилистам посоветовали садиться за руль до 11:00 или после 17:00, когда показатели температуры воздуха не находятся на максимальных значениях.

«Надевайте свободную легкую одежду, солнцезащитные очки и берите много воды с собой в дорогу. Будьте аккуратны», — говорится в сообщении Telegram-канала столичного дептранса.

С просьбой к водителям воздержаться от поездок в сложных погодных условиях обратилось управление ГИБДД Москвы. В ведомстве сообщили, что за последние три дня в городе произошло две смертельные аварии. По предварительным данным, причиной стало плохое самочувствие водителя из-за жаркой погоды.

В минувший понедельник на Садовой-Каретной улице водитель грузовика выехал на встречную полосу и наехал на парапет пешеходного перехода. Мужчина потерял сознание во время управления машиной и умер еще до совершения аварии.

Второй случай произошел в четверг, 24 июня, на территории Новой Москвы. Женщина потеряла сознание за рулем автомобиля и выехала на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом. От полученных травм она скончалась на месте аварии.

«В условиях установившейся жаркой погоды в случае плохого самочувствия, признаков утомления и других причин, указывающих на нестабильное физическое состояние, избегайте управления транспортом», — призвали водителей в столичном управлении ГИБДД.

Три совета в жару

Жаркая погода — это не повод отказываться от поездки, но важно знать несколько правил, чтобы подготовить машину и спасти ее от перегрева. Вице-президент национального Союза автомобилистов Ян Хайцеэр рекомендовал автовладельцам в первую очередь обратить внимание на радиатор.

«Нужно посмотреть, насколько он чистый. Обычно водители его даже не замечают, пока машина не греется. Но лучше всего его промыть, чтобы спокойно ездить», — посоветовал эксперт.

Вторая деталь, на которую водителям стоит обратить внимание, — это кондиционер. Ян Хайцеэр отметил, что обычно водители ездят с открытыми окнами и не обращают внимания, работает кондиционер в салоне или нет. После наступления жары они выясняют, что там нет фреона или вообще есть протечка.

«Проверять работу кондиционера лучше заранее. Закрыть окна и включить кондиционер. Лучше охлаждать салон заранее, прежде чем садиться за руль. Но самое главное — температура в салоне и на улице не должна отличаться больше, чем на пять-шесть градусов. Иначе можно простудиться», — подчеркнул автомобильный эксперт.

Он пояснил, что если охладить салон автомобиля очень сильно, то при выходе на улицу, где очень высокая температура, будет ощущаться сильный дискомфорт.

Самое главное водителю перед поездкой — взять с собой большое количество воды.

«Я это говорю не только как автомобилист, но и как активный путешественник по южному направлению. Чем больше воды выпить, тем лучше работает мозг. Водители часто пренебрегают этим советом и теряют сознание за рулем», — поделился Ян Хайцеэр.

К совету отказаться на время жары от управления автомобилем эксперт отнесся скептически. Он пояснил, что сейчас большой аварийности не наблюдается. Из-за периода отпусков многие уехали из города, поэтому машин стало меньше.

«Количество аварий в жару на самом деле намного меньше, чем при холодной температуре, когда все покрывается льдом и человек не справляется с автомобилем. Хотя асфальт становится немного мягче, но на аварийности это не особо сказывается», — пояснил специалист.

При этом он согласился с тем, что в жаркую погоду многие теряют наблюдательность. Но сидение дома расслабляет еще больше. Ян Хайцеэр напомнил, что в 2020 году после снятия режима самоизоляции количество аварий на дорогах значительно увеличилось.

«Организм водителей расслабился настолько, что периферийное зрение перестало работать, забылась моторика, как нажимать на педали. Для части автомобилистов не хватает этой ежедневной тренировки, которая держит человека в тонусе, когда он едет за рулем», — пояснил он.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода начнет уходить из Москвы на следующей неделе. Июль обещает комфортную летнюю температуру без африканского зноя, установившегося в Москве. Первыми предвестниками снижения температуры станут небольшие дожди, которые придут в столицу в выходные.