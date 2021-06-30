Нападение на россиянина на украинской трибуне вызвало волну возмущений. Но виноваты все

Украинские болельщики на решающем матче со Швецией избили мужчину в ушанке и с триколором. Потасовка попала на видео: одни украинские фанаты отнимали российский флаг и рвали национальную форму, а другие отбивали товарища. Большая политика тоже виновата, но агрессивные люди бывают во всех странах и на любых трибунах — вне зависимости от национальности и гражданства.

Фотография двух болельщиков с матча Швеция — Украина облетела весь интернет. Мужчины с национальными флагами Украины и России стояли в обнимку и радовались голу Александра Зинченко в ворота шведов. Многих умилило воплощение дружбы народов на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, особенно на фоне политической ситуации между государствами.

Но идиллия длилась недолго. Вскоре в социальных сетях появились кадры с продолжением: на фаната с российским триколором напали недовольные украинские болельщики. У мужчины отняли российский флаг и шапку-ушанку, порвали национальную форму и дали по лицу. Причем пока одни фанаты жаждали расправы над «чужаком», другие отбивали товарища.

Двойная провокация?

Вскоре после того, как об избиении стало известно, многие публичные персоны высказались о произошедшей потасовке. Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что «украинцы, как всегда, показали свою дурь». Политик уверен, что болельщики опозорили свою страну, а успешный матч запомнится не только красивой победой, но и неприятной ссорой болельщиков, передает «ПолитЭкспсресс».

«Страшно, когда нормальные люди, а среди фанатов на Украине есть такие, сначала обнимаются с россиянами и даже связывают флаги вместе, а потом какие-то упыри и нацики начинают зверски бить и рвать футболки», — сказал Журавко.

Известный футболист и тренер, ветеран московского «Спартака» Валерий Гладилин и вовсе уверен, что драка была провокацией и результатом антироссийской политики Украины. При этом «нормальные украинцы» к россиянам относятся спокойно, цитирует его «Газета.ru».

Футбольный болельщик, журналист и общественный деятель Андрей Малосолов отметил в разговоре с «360», что со стороны избитого россиянина было просто глупо идти на чужую трибуну в таком наряде и надеяться, что никаких последствий не будет.

Мы действительно братья, мы действительно один народ — русские и украинцы, но на данный момент, к сожалению, сборная Украины является частью проекта „антироссия“. Мы все помним и форму, и приветствие, и как наливали пиво за голы соперников в наши ворота Андрей Малосолов.

При этом Малосолов допустил, что мужчина мог без задней мысли прийти на стадион, если он сильно оторван от политической повестки и верит в то, что отношения всех россиян и украинцев могут быть такими же теплыми и дружескими, как у него с его друзьями.

Как узнал «Спорт-Экспресс», болельщик с российским флагом действительно живет не в России, а в Шотландии, а сам родом из Тулы. Перед матчем он даже дал интервью — его спросили, не боится ли он идти на украинскую трибуну с российской символикой. На что туляк объяснил, что болеет за сборную Украины, а бояться ему, как он считал, нечего.

«За Украину болею, почему нет? Кого мне бояться? Конечно, я знаю о конфликте Украины и России», — сказал он.

Его товарищи поддержали идею интернациональных нарядов — с ними якобы был и третий друг, который надел польскую форму и укутался в польский флаг. Но на него никто нападать не стал. Советский и российский футболист и футбольный тренер Анатолий Бышовец добавил, что россиянин, пришедший на матч со своим флагом, думал не о политике, а о поддержке команды.

«А те, кто по отношению к нему проявил агрессию, эти люди не думали о футболе, а думали о политике», — сказал он.

Не про политику

Анатолий Бышовец в разговоре с «360» отметил, что акцентировать внимание именно на нападении на россиянина не хочется. «За кадром остается огромное количество людей, которые не испытывают негатива. Есть понимание, что есть вещи важнее, чем-то, чем пытаются манипулировать», — уверен он.

Станислав Рынкевич добавил, что в среде болельщиков часто случаются конфликты из-за того, что у фанатов очень яркие и концентрированные эмоции, а отношения между странами по-прежнему остаются сложными. Это значит, что ссора могла вспыхнуть легко, хотя россиянин тоже пришел болеть за украинскую сборную — но под своим флагом.

Подобная ситуация возникла бы и в России, если бы болельщик „Спартака“ пришел на трибуну ЦСКА. Не исключаю, что если бы украинец зашел в сектор российских болельщиков, тоже был бы конфликт Андрей Малосолов.

«Отношения сложные как между странами, так и между людьми. Могло быть и так, что человек с российским флагом попал бы на трибуну украинских болельщиков — и ничего бы не случилось. Все зависит от людей», — добавил Рынкевич.

Психолог Екатерина Трофимова объяснила «360», что на трибуне футбольные болельщики и правда чаще более склонны к необдуманным агрессивным действиям. Это связано с обстановкой и алкоголем, который нередко присутствует в фан-зонах. Но есть и психологический момент: в толпе людей, болеющих за победу одной команды, то есть объединенных одной идеей и целью, общий заряд легко передается отдельному человеку — и сильно зависит от того, что происходит на поле.

«Внутри толпы границы человека растворяются, это ведет к тому, что он становится необыкновенно внушаемым. Если добавить сюда еще алкоголь, который часто употребляется болельщиками, то мы получим очень внушаемое существо, стаю внушаемых существ. И кто-то может направить эту воинствующую стаю негодовать и с кем-то сражаться», — заключила она.