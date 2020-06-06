Не для войны, а для рекорда. В России появится самая мощная и дальнобойная винтовка

Компания Lobaev Arms анонсировала новую винтовку, которая сможет поражать цель на расстоянии семи километров. Но эксперты считают, что в военных условиях она бесполезна.

О работе над новой винтовкой модели DXL-5 сообщил Владислав Лобаев, генеральный директор предприятия, которое занимается производством уникальных снайперских винтовок. Лобаев отметил, что новое оружие будет обладать дальностью рекордной стрельбы в 6-7 километров и дальностью уверенной стрельбы в три километра. Кроме того, оружие будет сконструировано под абсолютно новый патрон большого размера. Следовательно, она будет тяжелее обычной винтовки. О других параметрах пока не сообщали — представить DXL-5 обещают в начале 2021 года.

Разработчики уже заявляют, что винтовок с такой дальностью больше нет. Тем не менее, военные эксперты настроены по отношению к новому оружию скептически. В частности, историк и специалист по огнестрельному оружию Семен Федосеев заявил, что DXL-5 — не более, чем рекламный ход.

Винтовка DXL-5 выглядит как рекламный трюк. Как в 1920-е годы пресса обсуждала ракетный автомобиль марки Opel: все прекрасно понимали, что пользы от него нет, но зато машина достигла рекордной скорости Семен Федосеев писатель, историк, специалист по огнестрельному оружию.

По словам Федосеева, использовать винтовку на расстоянии семи километров не имеет никакого смысла. В военных условиях или даже на охоте самостоятельно найти цель на таком большом расстоянии даже с хорошей оптикой не представляется возможным. Снайперы, как правило, стреляют по целям не дальше чем на один километр. С дальними расстояниями работает уже тяжелая артиллерия.

Важно понимать: в случае с большими расстояниями нужно, чтобы и цель была неподвижной, и ветер никак не влиял на полет пули. А такое возможно только если стрелять по заранее известной точке, пользуясь датчиками температуры и ветра. Следовательно, в военных условиях такая винтовка была бы совершенно бесполезной.

Сама идея прицельной стрельбы на семь километров может быть интересна для спортсменов, но никак не для военных Семен Федосеев писатель, историк, специалист по огнестрельному оружию.

Правда, другой военный эксперт, представитель общественной организации «Офицеры России» майор Юрий Хожайнов не исключил применения винтовки с высокой дальностью стрельбы и в боевых условиях — если бой идет, например, в горах. Там воздух разреженный, что минимизирует влияние ветра на полет пули. Расстояние же визуально скрадывается. Но даже в таких условиях она может использоваться только как тяжелая артиллерия, и пользоваться ей можно будет лишь с хорошо защищенных позиций. Снайперам нужно быстро передвигаться, а значит, для этого подходит более легкое и компактное оружие.

Впрочем, вряд ли компания Лобаева создает винтовку для военных целей. Производители и ранее экспериментировали с дальностью стрельбы — например, несколько лет назад была создана другая винтовка, СВЛК-14С «Сумрак», которая поражает цели на расстоянии более трех километров. Тогда это стало мировым рекордом по дальнобойности. Вполне возможно, что DXL-5 создается исключительно из спортивного интереса — установить новый рекорд.