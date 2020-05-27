Не дали денег и изолировали в морге. Главное о ситуации с башкирскими медиками

Следователи начали доследственную проверку после сообщений СМИ о нарушении трудовых прав медработников Архангельской ЦРБ. В частности, поводом стали жалобы двух медсестер, которые были в контакте с зараженными коронавирусом, после чего их якобы принудительно изолировали в морге. Кроме того, следователи установят получили ли сельские врачи в Архангельском районе доплаты за лечение больных COVID-19. Подробнее о жалобах медиков в Башкирии — в материале «360».

На ночь в морг

Две медсестры Архангельской центральной районной больницы рассказали порталу ProUfu, что их под угрозой увольнения и уголовного преследования заперли 14 мая на всю ночь в морге. Чтобы женщины не сбежали — к ним приставили двоих охранников. По словам медсестер, руководство больницы пошло на такие меры из-за того, что женщины контактировали с коронавирусным больным.

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Одна из медсестер рассказывала, что в помещении отсутствовала горячая вода, душ, мыло и отопление, но больше всего угнетал запах трупов. После этого медработники обратились с заявлением в прокуратуру.

Объяснения главврача

Главный врач ЦРБ Людмила Хатмуллина сообщала изданию, что медсестры провели ночь не в морге, а в помещении баклаборатории. Просто, по словам главврача, оно находится в одном здании с патологоанатомическим отделением.

Хатмуллина рассказала, что в лаборатории есть оборудованных изолятор для лиц, которые находились в контакте с заболевшими COVID-19 пациентами.

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Кроме того, главврач ЦРБ также сообщила, что доплаты за апрель не были получены, потому что в больнице тогда не было пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. По словам Хатмуллиной, когда в больнице появился пациент с коронавирусом, руководство медицинского учреждения направило заявку в Минздрав на все положенные сотрудникам выплаты.

Делом заинтересовался Следком

После этих сообщений следственные органы Башкирии начали доследственную проверку.

«Проводится доследственная проверка по сообщению, выявленному в ходе мониторинга средств массовой информации, о нарушении трудовых прав медицинских работников Архангельской центральной районной больницы, задействованных в оказании помощи больным коронавирусом, выразившееся в принудительной изоляции в помещении, не отвечающем предъявляемым требованиям, а также в невыплате положенных денежных компенсаций», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и правовые основания направления медсестер на изоляцию, а также своевременность и полноту положенных выплат.

Ход и результаты проверки находятся на контроле у руководства следственного управления республики. По ее результатам будет принято процессуальное решение.