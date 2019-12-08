Названы лучшие фильмы десятилетия. И вы точно смотрели не все

«Это десятилетие было даже более захватывающим, чем предыдущее. Оно было богато неожиданными подарками. Кто бы мог вообразить даже в своих самых смелых снах возвращение „Твин Пикс“, да еще в таком масштабе?» — написал главный редактор Cahiers du cinema Стефан Делорм.

«Левиафан» попал в топ фильмов десятилетия Подробнее

Журналиста также поразило возвращение спустя 13 лет французского режиссера Лео Каракса, так еще и со своим «самым красивым фильмом».

По мнению Делорма, сейчас все меньше думают о масштабах людей и все больше — на уровне народов. Однако не стоит забывать «интимные истории, которые так важны».

«Твин Пикс: Возвращение» (2017)

Мини-сериал из 18 эпизодов, над которыми работали Марк Фрост и Дэвид Линч. События происходят спустя 25 лет после оригинального «Твин Пикса».

В основе лежит история возвращения агента ФБР Дейла Купера (Маклахлен) назад в Твин Пикс. В отличие от оригинального сериала, действие которого в основном развивается в вымышленном одноименном городе в Вашингтоне, сюжетные линии охватывают несколько мест. Зрители переносятся в сам Твин Пикс, Лас-Вегас и Южную Дакоту.

«Корпорация «Святые моторы» (2012)

Художественный фильм французского режиссера Леоса Каракса. Кинокартина — его первая полнометражная работа после 13-летнего затишья, за время которого он снял только одну из новелл киноальманаха «Токио!».

Герой фильма ходит по чужим жизням — перемещается из жизни в жизнь. Он то выглядит как мужчина, то как женщина, то он юноша, то умирающий старик. Неведомое существо может быть нищим и сказочным богачом, плутом и достойным семьянином. Этот человек обнимает чужих жен и детей, убивает не своих врагов. Однако при всем при этом герой смертельно одинок.

Сериал «Малыш Кенкен» (2014)

Французский мини-сериал, который состоит из двух сезонов.

Действие разворачивается в графстве Булонь на севере Франции. Дети и подростки уходят на летние каникулы. Однако вместе с отдыхом в местечке происходит и серия преступлений. Обычный юноша, с заячьей губой и со слуховым аппаратом, теперь по-новому посмотрит на жизнь.

«Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (2010)

Работа тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула принесла ему «Золотую пальмовую ветвь».

Главный герой — дядюшка Бунми — страдает острой почечной недостаточностью. Поэтому он уехал к родственникам в деревню, чтобы провести там остаток дней. В сельской местности ему являются призраки умершей жены и пропавшего сына, которые принимают пожилого человека в свои крылатые объятья. Бунми размышляет над причинами болезни и вместе с семьей пересекает джунгли и достигает пещеры на вершине горы, где родилась его первая жизнь.

«Тони Эрдманн» (2016)

Драма и комедия немецкого режиссера Марен Аде. Кинолента участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, удостоена множества наград и номинаций, в том числе номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за лучший фильм на иностранном языке.

Бывший учитель музыки Винфред надумал наладить отношения с дочерью — успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Для этого он пошел на ухищрения: примерил образ эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Винфред шокирует девушку своими выходками в надежде изменить ее представление о жизни и завоевать место в сердце дочери.

«Книга образов» (2018)

Этот фильм — работа классика «новой волны» Жан-Люка Годара. Страна-производитель — Швейцария и Франция. Кинокартина получилась настолько экспериментальной, что на Каннском кинофестивале для нее даже придумали специальный приз — «Особая пальмовая ветвь».

«Книга образов» — полностью монтажное кино. В нем нет актеров и нет сюжета, поэтому фильм невозможно пересказать. Годар смонтировал кадры из любимых кинокартин, некоторые длятся секунды, а другие представляют собой законченный фрагмент. Многие сцены посвящены насилию или последним мгновениям перед его совершением. В фильме зрители услышат голос Владимира Высоцкого, который говорит: «Идет охота на волков». Образы сопровождаются закадровым бормотанием и многочисленными цитатами.

«Мела: олия» (2011)

Фильм входит в апокалиптическую трилогию датчанина Ларса фон Триера. Режиссер известен жанровыми и техническими инновациями, конфронтационным исследованием экзистенциальных, социальных и политических вопросов.

«Побудь в моей шкуре» (2013)

Фантастический триллер британского режиссера Джонатана Глэйзера, вольная адаптация одноименного романа Мишеля Фейбера.

Каждый день по трассе Эдинбург — Глазго ездит неприметная машина, но за рулем сидит пышногрудая брюнетка с огромными зелеными глазами. Она подбирает автостопщиков, предпочтение отдает здоровым и крепким мужчинам. Правда, не для флирта. Цели девушки-водителя опасны.

«Странный случай Анжелики» (2010)

Работа португальца Мануэла де Оливейра. Главные роли достались Пилар Лопес де Айяле и Филипе Варгасу.

Однажды ночью молодого фотографа Исаака, постояльца пансиона Донны Розы в Регуа, в срочном порядке просят приехать в дом богачей. Ему дают поручение — сделать последний портрет их дочери Анжелики, которая умерла сразу после свадьбы.

Исаак в восторге от красоты девушки. Молодой человек начинает фотографировать Анжелику, но тут ему показалось, что она воскресает. Причем только для него одного. Исаак молниеносно влюбляется. С тех пор образ погибшей невесты постоянно преследует его. Силы Исаака иссякают.