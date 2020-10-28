Названия на латинице запретили в Дагестане. Вот только за русский язык на вывесках придется платить покупателям

Глава Дагестана объявил войну надписям на латинице и призвал избавляться от рекламы на иностранных языках. Уже пострадали вывески магазина спортивной обуви New Balance в центре Махачкалы. Сотрудники уверены, что их вывески сорвали по указке администрации.

Несколько дней назад временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов предложил бизнесу отказаться от иностранных названий. На заседании по развитию градостроительства региона он обратил внимание присутствующих на то, что в городах — особенно в Махачкале и Каспийске — слишком много заведений с вывесками на латинице.

«Если какое-то кафе, то обязательно San Francisco, Los Angeles или Havana. Других букв нет, кроме латинских? Когда все зло идет оттуда. А мы их позиционируем. <…> Пусть это будут „Дербентские огни“, „Дагестанский рассвет“», — заявил Меликов.

Он отметил, что такая реклама создает ощущение «чикагских трущоб», и призвал пользоваться русскоязычными слоганами и названиями. К декабрю чиновник поручил «навести порядок с наружной рекламой».

От слов к делу

В ночь на 28 октября вандалы напали на магазин New Balance в Махачкале и повредили наружную рекламу. В самом магазине уверены, что злоумышленники действовали по указанию администрации. При этом прямых предложений заменить вывески и баннеры конкретной точке не поступало.

«Прошедшей ночью вандалы повредили наши короба, сорвали нашу рекламу, вывеску — просто поступили, мягко говоря, не по-человечески. <…> Мы могли сами устранить свою рекламу без ущерба своему магазину», — говорят сотрудники.

На момент публикации материала видео из официального аккаунта New Balance в Махачкале уже было удалено. Сотрудники магазина выразили признательность своим подписчикам, которые их поддержали. Люди начали выкладывать фотографии своих кроссовок, иронизировать над абсурдностью произошедшего и предлагать новые варианты логотипа и даже названия бренда.

Идея с нюансом

Мнения специалистов по рекламе в отношении инициативы Меликова разошлись. Директор PR-агентства «Взрывной PR» Роман Масленников уверен, что такая идея может принести пользу всему российскому обществу — не только Махачкале и Каспийску.

«Инициатива классная, можно даже сказать, что она политическая. Она сплачивает россиян, повышает их уровень самосознания и заставляет весь мир и мировые бренды считаться с нашим языком», — объяснил он.

При этом работать такая идея скорее всего сможет только в том случае, если ее закрепят на законодательном уровне. Масленников отметил, что многие бренды столкнутся с трудностями при переходе на русский язык — это может привести к тому, что цены на продукцию этих компаний вырастут. Тем не менее, специалист уверен, что это неплохая цена за то, чтобы все вывески в стране были на русском языке.

Основательница сообщества московских блогеров, специалист по продвижению соцмедиа Евгения Кулиш придерживается другого мнения. Она уверена, что предложение отказаться от латиницы в вывесках, рекламе и названиях — абсурд.

В современном мире глобализация идет настолько огромными шагами, что бороться с этим бессмысленно — это борьба с ветряными мельницами. Сейчас культуры очень мощно проникают одна в другую, и дальше эта тенденция будет только усиливаться. В таких обстоятельствах бороться за то, чтобы русифицировали или просто локализировали какие-то названия, бесполезно Евгения Кулиш.

С другой стороны, добавила Кулиш, предложение Меликова может быть направлено на сохранение культуры от этой самой глобализации — для некоторых народов этот вопрос стоит очень остро.

«Это может быть история про культурное разнообразие, которое люди пытаются сохранить. Без него мы очень много потеряем в искусстве, архитектуре, традициях. И в этом контексте попытка заставить компании хотя бы немного учитывать и каким-то образом подстраиваться под культуру страны, в которую они приходят», — объяснила она.

Однако насколько реально подобными силовыми и принудительными мерами склонить бренды к лояльности культуре, в которую они приходят, большой вопрос. Кулиш считает, что в случае с некоторыми марками должен быть найден компромис.

Часть компаний уже русифицировали свои логотипы. Например, «Макдональдс» и «Бургер Кинг» достаточно давно заменили вывески на русскоязычные. Роман Масленников уверен, что другим брендам стоит последовать примеру гигантов. Тем более, что дизайнеры уже все придумали — еще год назад арт-директор студии «Мыслеформа» Илья Калимулин успешно адаптировал известные зарубежные логотипы.