Назвался богом, объявил джихад. Что известно о террористе, взявшем заложников в киевском банке

Украинские спецслужбы задержали мужчину, захватившего заложников в киевском банке. Террорист угрожал взрывчаткой в рюкзаке и требовал эфира на центральном телевидении. Кто он такой и чего хотел на самом деле — в материале «360».

О захвате заложников в Универсал-Банке в Киеве заявил 3 августа замминистра МВД Украины Антон Геращенко. Мужчина зашел в банк, находящийся в бизнес-центре «Леонардо», около полудня, сообщил о бомбе в своем рюкзаке и попросил вызвать полицию.

Лицо захватчика

Преступником оказался 32-летний уроженец Узбекистана Сухроб Каримов. Он выпустил всех работников банка, кроме руководителя отделения — женщина осталась в заложницах. Полиция и спецслужбы моментально отреагировали на угрозу, оцепили здание банка и попросили людей выбирать пути объезда.

Однако штурмовать здание оказалось невозможно — Каримов заявил, что детонатор может сработать, если его убьют, а также при некоторых движениях ноги, так как от рюкзака через брючину тянется некий провод. Силовикам пришлось идти на переговоры. Основным требованием захватчика было предоставление ему прямого эфира на одном из украинских телеканалов.

Позже появилась фотография с места захвата — за столом сидит заложница, на стуле перед ним — сам Каримов. Позже девушка рассказала, что оружия у мужчины не было, вел он себя спокойно, говорил о погоде.

Источник фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

В Киеве Каримов жил уже около пяти лет, являлся резидентом. В последнее время проживал в хостеле, работал официантом. Однако недавно он лишился места жительства якобы из-за того, что употреблял так называемые уличные наркотики — марихуану и амфетамин.

Болезнь разума

Сухроб якобы с 10 лет «состоял на психоневрологическом учете с диагнозом „олигофрения“», — об этом сообщил на своей станице в Facebook Геращенко. До этого с момента переезда на Украину Каримов не привлекался к уголовной ответственности и проблем с законом не имел.

Некоторые предполагают, что вывод о неадекватности Каримова последовал из записей на его странице в Facebook. На протяжении долгого времени мужчина публиковал вполне обычные фотографии.

Затем стали появляться призывы к расправе над «предателями», политиками, «неверными» и даже конкретными людьми: над главой Чечни Рамзаном Кадыровым, президентом России Владимиром Путиным и королевой Англии Елизаветой Второй.

Однако власти согласились выполнить требование Каримова и запустили в здание журналистов. Среди представителей СМИ была начальница полиции Киева Виктория Азарова — она и брала у захватчика интервью.

Первое, что Каримов сказал вошедшим журналистам: «Я — Святой Дух, Господь Бог». После этого мужчина заговорил о своем недовольстве политической ситуацией в стране и мире. Он посетовал на то, что власти относятся к украинцам «как к скоту», а сами граждане уезжают с родной земли ради заработка.

Далее он заявил, что президентов вообще не должно существовать — только общемировое правительство, то есть «один человек, который правит всем миром». Судя по дальнейшему разговору, именно для того, чтобы стать этим «общемировым правительством», Каримов и пришел в банк с бомбой.

Во время разговора Каримова с Азаровой в здание ворвались сотрудники спецслужб и задержали захватчика.

Оказалось, что взрывчатки у него не было, как и детонаторов. Сейчас силовики ищут потенциальных сообщников Каримова, мужчине грозит срок по статье о террористическом акте.