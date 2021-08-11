Азербайджанского политика, назвавшего русских свиньями, могут наказать. У него репутация дебошира и шута

Бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде заявил, что русская нация «воняет как свиньи», обращаясь к Владимиру Жириновскому. За неосторожные слова его может ждать уголовное дело. Но на родине Вагабзаде называют никудышным дипломатом, шутом и позором республики.

«Воняете как свиньи»

Бывший посол Азербайджана в Белоруссии, Молдове и Пакистане Исфандияр Вагабзаде записал видеообращение к главе ЛДПР Владимиру Жириновскому с оскорблениями самого российского политика и всей русской нации. Причиной агрессивного заявления стали слова Жириновского о том, что в республике царит диктатура, а ее территорию в свое время подарил российской империи иранский шах.

«Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Ты когда-то нас обозвал баранами, но я не пойму, почему все мы промолчали. Прошло некоторое время, и ты начал наглеть. Твоя наглость не имеет предела. Что угодно ты ворчишь, гавкаешь, что угодно говоришь… Ты воняешь как свинья, ты свинья, и воняет твоя нация как свинья», — сказал Вагабзаде.

Он добавил, что, в отличие от главы ЛДПР, выполнял «оккупационный, интернациональный долг» в Афганистане, «когда весь русский народ ерундой занимался во главе с Путиным». Жириновскому Вагабзаде пообещал прислать намордник, а также отметил, что Азербайджан посылает в Россию икру, рыбу и деньги, пока собственный народ голодает.

«Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются! Они воняют, уже ваша вонь распространилась на весь мир, дышать невозможно. Знай свое место!» — подытожил Вагабзаде.

Ответить за слова

Владимир Жириновский на выходку Вагабзаде ответил в эфире программы Владимира Соловьева. Он пообещал, что такие оскорбительные слова не останутся безнаказанными.

«Мы направим жесткое письмо главе Республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело. Это оскорбление чудовищно. Это средневековье», — сказал глава ЛДПР.

Соловьев же добавил, что Вагабзаде действует как обыкновенный провокатор, но уже «наговорил себе на статью», и заявил, что хочет «услышать мнение официальных лиц Азербайджана».

Политолог и специалист по международным отношениям Валерий Ачкасов заявил «360», что бывший посол является частным лицом, так что ни российский МИД, ни азербайджанский реагировать не будет.

«Если Жириновский считает, что надо привлечь Вагабзаде к ответственности, он может написать заявление в азербайджанский суд. Примут его или нет — думаю, что не примут, потому что негативных высказываний по поводу России сколько угодно и в официальных дискурсах, и в неофициальных», — уверен он.

Юрист в области международного права Марина Силкина объяснила «360», что Вагабзаде действительно может понести наказание, если в России решат возбудить на него дело, например о клевете и оскорблении неопределенного круга лиц или о разжигании межнациональной розни.

Азербайджан входит в СНГ. Есть ряд норм, которые позволяют приводить в исполнение судебные решения, которые приняты на территории одного из государств-участников. Это упрощает процедуру привлечения к ответственности Марина Силкина.

Силкина добавила, что действие закона никто не отменял вне зависимости от гражданства и иного статуса человека, а подобные высказывания неприемлемы, тем более в нынешней ситуации. По мнению юриста, слова Вагабзаде могут бросить тень на отношения России и Азербайджана.

«Думаю, это ничем не закончится. Один пошумел, второй пошумел — пар вышел, а последствий не будет. Они делают это для привлечения внимания к себе», — заключил Ачкасов.

Сын поэта и политик-позор

Исфандияр Вагабзаде — сын известного поэта, филолога и преподавателя, борца за свободу и национальные интересы Азербайджана Бахтияра Махмуд оглы Вагабзаде. Своей карьерой политик тоже обязан отцу — по его протекции он поступил в престижный университет, работал переводчиком в Иране и Афганистане, а также строил карьеру в партии.

После распада Советского Союза по многочисленным просьбам знаменитого и уважаемого отца Исфандияра Вагабзаде устроили работать в МИД Азербайджана, но как дипломат он себя проявить не смог. Коллеги вспоминали его как «недалекого и посредственного сотрудника», за которого работали другие.

На должностях чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в различных странах Вагабзаде тоже не проявлял себя с положительной стороны. Во время работы в Пакистане, например, он запомнился пьяным дебошем, который закончился побегом от правоохранителей и вторжением на закрытый военный объект.

Кроме того, как отметили местные СМИ, Исфандияр Вагабзаде в ряде роликов на азербайджанском YouTube-канале «13АЗ» призывал к началу военного конфликта с Россией и Арменией, объясняя это тем, что войны всегда были и будут. Но значения высказывания Вагабзаде-младшего в азербайджанской и тем более в международной политике никогда не имели, а на публичной арене он появляется только с одиозными и бессмысленными заявлениями.