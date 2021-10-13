Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. Это страна с прекрасной природой и музыкой. У наших государств исторически очень теплые отношения. Специалисты назвали назначение послом в такое государство подарком.

Назначение Поклонской послом в Кабо-Верде

О назначении Поклонской послом в Кабо-Верде сообщили на интернет-портале правовой информации. Указ подписал Владимир Путин. При этом президент России освободил от обязанностей посла в Кабо-Верде Владимира Соколенко.

«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», — отметили в указе.

Сама Поклонская подчеркнула, что ей нравится дипломатическая работа. Экс-депутат рассказала, что уже прошла стажировку в Министерстве иностранных дел и курсы в Дипломатической академии. Кроме того, она собрала всю информацию о Кабо-Верде. По словам Поклонской, дипломатическая работа была ее давней мечтой.

«Я очень рада назначению. Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы. Сбылась моя мечта о дипломатической работе», — процитировало Поклонскую агентство РИА «Новости».

Назначение послом в Кабо-Верде как путевка на курорт

Раз есть страна, то должно быть и посольство. Однако что делать дипломатам в Кабе-Верде, понятно плохо. Об этом «360» рассказал бывший заместитель министра иностранных дел РФ, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Корея Георгий Кунадзе.

«Единственный раз, когда упоминали эти острова, когда там наших моряков с наркотиками поймали. Больше ничего. <…> К Африке Кабо-Верде имеет не очень близкое отношение. Работы там нет никакой. Место посла в такой стране, как Кабо-Верде, — подарочный фонд. У нас есть Сейшельские острова, например. <…> Работы нет, люди туда на курорт ездят, а они (дипломаты — прим. ред.) там всегда на курорте, да еще получают за это зарплату. Люди любят ездить в такие места, в Кабо-Верде тоже», — отметил Кунадзе.

Источник фото: flickr.com/Ulrika

Кабо-Верде — страна с прекрасной природой и музыкой

Кабо-Верде — государство, расположенное на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 километрах от побережья Африки. У наших стран исторически сложились хорошие отношения. Об этом «360» сообщил ведущий исследователь Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки Российской академии наук Евгений Корендясов. Он напомнил, что СССР помогал Кабо-Верде в борьбе за независимость от Португалии. Нынешнее руководство Кабо-Верде об этом помнит, что во многом и обеспечивает дружеские отношения между государствами.

«Я завидую Поклонской. Прекрасная страна, находится в хорошем месте, стратегическом, на пересечении океанских и воздушных путей сообщения. Это острова. Там проблема пресной воды есть, но она решается. Отношения с нашей страной проникнуты чувством взаимного уважения», — пояснил Корендясов.

Источник фото: flickr.com/Thomas Wa

По его словам, для России Кабо-Верде — перспективное направление. Особенно это касается рыболовства и подготовки кадров. Да и местный народ очень уж добродушный, подчеркнул исследователь. Там очень развита музыкальная культура, а благодаря прекрасной природе жизнь на островах довольно комфортная.

«Там круглый год солнце, чудесная природа, прекрасная кухня. <…> Одно удовольствие там вечерком посидеть, чайку попить. <...> Поклонской там скучно не будет», — добавил Корендясов.

Источник фото: flickr.com/roser gibert

Он также напомнил, что российский олигарх Роман Абрамович был поклонником певицы из Кабо-Верде — Сезарии Эворы, которая всегда выступала босиком. Из-за этого она и получила прозвище Босоножка. Она часто приезжала в Россию с гастролями, которые нередко оплачивал олигарх.