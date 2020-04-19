Назло Трампу найдем деньги сами. Мировые звезды поддержали ВОЗ, выступив на благотворительном онлайн-концерте

В онлайн-концерте в поддержку врачей приняли участие Элтон Джон, Тейлор Свифт, The Rolling Stones и многие другие. Однако не все оценили такую идею.

На прошлой неделе Трамп огорошил весь мир заявлением о приостановке финансирования ВОЗ со стороны США. Но в ВОЗ не растерялись и решили собрать средства, организовав совместно с движением Glоbаl Сitizen грандиозный благотворительный концерт.

Концерт под названием «Единый мир: дома вместе» прошел в ночь с субботы на воскресенье и длился восемь часов. В итоге, по оценке самих Global Citizen, удалось собрать около 128 миллионов долларов. Предполагается, что эти средства пойдут на закупку медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты для врачей и на другие нужды ВОЗ.

В концерте приняли участие не только музыканты. С видеообращениями выступили актеры Мэттью Макконахи, Сэмюэл Л. Джексон, Сара Джессика Паркер, а также такие медийные личности как Дэвид Бэкхем, Билл Гейтс, Опра Уинфри, Мишель Обама и Лора Буш. Кстати, пользователи Twitter выступление жен бывших президентов отметили особо.

Почти все звезды выступали в подчеркнуто домашней обстановке и домашней одежде, записывали песни без лишних эффектов. Разве что сэр Элтон Джон выделился ярким костюмом.

Помимо непосредственно песен, каждый говорил слова поддержки врачам.

Были, кстати, и неожиданные дуэты. Особенно необычный эффект возникает от совместных выступлений артистов, которые находятся не на одной сцене, а в сотнях и тысячах километрах друг от друга.

Порадовать удалось не только англоязычных зрителей.

Помимо «старой школы» в благотворительном концерте приняли участие и многие молодые артисты, современные группы. Причем из самых разных уголков планеты.

Реакция зрителей

Благотворительный концерт понравился не всем. Например, в крупной американской газете New York Post вышла разгромная статья, автор которой назвал онлайн-концерт «актом нарциссизма». По мнению журналиста, богатая обстановка, наряду с исполнением, которое местами не выдерживало никакой критики, заставило «в столь ужасных обстоятельствах почувствовать себя еще хуже».

Впрочем, разделяющих такое мнение немного. По крайней мере, в социальных сетях реакция пользователей в основном положительная.

Даже Морган Фримен оценил.