Назарбаевым приписывают огромное состояние и недвижимость по всему миру. Там особняки, отели и даже замки

Членам семьи Назарбаева приписывают владение недвижимостью в Европе и США, а также серьезные активы в финансовой сфере и нефтегазовом секторе. Недавно СМИ выяснили, что младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана более 300 миллионов долларов и начала растрачивать их в Лондоне. «360» собрал все, что известно об имуществе бывшего казахстанского президента и его семьи.

Журналисты измеряют недвижимость семьи Назарбаевых в сотнях миллионов долларов. У них есть дома и квартиры в Нью-Йорке, Лондоне, Коста-Браве и даже замок — недалеко от Женевы. Помимо этого, они активно вовлечены в экономику Казахстана, что позволяет тратить баснословные суммы на покупку недвижимости по всему миру.

Политолог Андрей Чеботарев в разговоре с «360» подчеркнул, что это одна из причин, по которой протесты внутри Казахстана были бесполезны. Убрать одного Назарбаева для того, чтобы что-то изменить, недостаточно. Почти вся его семья владеет серьезными активами. Его дочь Динара вместе с мужем Тимуром Кулибаеваем имеет активы в финансовой сфере и нефтегазовом секторе, что уже дает им массу влияния.

«Если не убрать всю систему, то ничего не поменяется», — подчеркнул он.

Во главе списков Forbes

Чтобы понять, насколько могущественны Назарбаевы, достаточно взглянуть на список богатейших миллиардеров мира. Туда вошли пять казахстанских бизнесменов, где двое — члены семьи Нурсултана Назарбаева. Это дочь экс-президента Динара Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, написал Forbes.

Состояние Динары Кулибаевой оценивается в 2,9 миллиарда долларов. Она вместе с мужем имеет контрольный пакет акций крупнейшего банка Казахстана — Halyk Bank. Его акции выставляются на Казахстанской фондовой бирже, GDR — на Лондонской фондовой бирже и казахстанской бирже AIX. Из-за протестов их стоимость упала почти на 20%.

Состояние Тимура Кулибаева оценивается в ту же сумму. Она владеет активами банка, является главой холдинга «Алмэкс» и с 2011 года входит в совет директоров «Газпрома».

300 миллионов в кармане

В СМИ часто обсуждалось благосостояние старших дочерей Назарбаева, но недавно внимание привлекла младшая — Алия Назарбаева. Как сообщило издание The Telegraph, она вывела из страны 300 миллионов долларов, которые тут же начала растрачивать.

По данным издания, Алия Назарбаева поручила двум своим финансовым консультантам купить частный самолет Challenger Bombardier за 25 миллионов долларов, дом на севере Лондона за 11,9 миллиона долларов, который должен был помочь ей получить вид на жительство в Великобритании, а также недвижимость в Дубае за 14 миллионов долларов, включая виллу в Пальма Джумейра, и 51% акций швейцарского банка.

Об этих покупках стало известно благодаря тому, что The Telegraph получил доступ к документам по иску к финансовым консультантам Малику Ишмуратову и Денису Короткову-Когановичу. Назарбаева обвинила их в мошенничестве и заявила, что они незаконно присвоили ее средства. Она потребовала выплату в 233 миллиона долларов.

По словам Назарбаевой, она вывела средства из Казахстана, поскольку финансовые помощники утверждали, что ей, как политическому лицу, небезопасно хранить деньги внутри страны. Тогда она продала акции казахстанских компаний и перевела деньги в сеть офшорных трастов и компаний «от Лихтенштейна до Британских Виргинских островов».

Ранее Алия Назарбаева была известна тем, что моделировала дизайнерские украшения от Damiani, продвигала собственный бренд одежды от кутюр, владела элитным салоном красоты в Алма-Ате, а также была руководителем строительной компании.

Недвижимость по всему миру

Во владениях семьи Назарбаевых легко запутаться. Каждый год появляются статьи с сообщениями о новых покупках. Например, в 2019 году швейцарский журнал Bilan писал, что Динара Кулибаева приобрела замок Бельрив недалеко от Женевы стоимостью 63 миллиона долларов.

Отмечалось, что это уже вторая ее недвижимость в Швейцарии. Первый особняк она приобрела в 2009 году за 75 миллионов долларов. Его площадь составила 3,2 тысячи квадратных метров с 25-метровой лестницей в форме бабочки. Из особняка открывался вид на Женевское озеро.

Помимо этого, ее муж приобрел поместье в Испании, чью стоимость узнать не удалось. По сообщениям Lenta.ru, оно находится на побережье Коста-Брава и занимает около 20 гектаров. На территории есть три здания, несколько бассейнов, спа, театр, танцплощадка и гараж для автомобилей. У местных жителей даже был скандал из-за виллы, поскольку владельцы на несколько лет закрыли доступ к участку дороги общего пользования, расположенной рядом с усадьбой.

Особой популярностью у Назарбаевых пользуется Великобритания. Например, издание Metro сообщало, что в 2008 году экс-президент Казахстана приобрел дом в районе Хэмпстед на севере Лондона. Его стоимость оценивалась в 65 миллионов долларов, и он считался одним из самых дорогих домов в стране.

Старшая дочь Назарбаева Дарига тоже приобрела недвижимость в Лондоне, чья общая сумма оценивается в 10,8 миллиона долларов. Один из домов находится на улице Бейкер-стрит, там же приобрел дом и ее брат Нурали.

В другом районе Лондона, Канн, семья Назарбаева приобрела четырехэтажное здание с открытым бассейном, семью спальнями с гардеробными, тремя кухнями, двумя комнатами отдыха и двумя винными погребами за 34 миллиона долларов.

СМИ также писали, что брат Нурсултана Назарбаева Болат владел многомиллионными квартирами в США, которые позже продал.

Lenta.ru отмечала, что еще одна страна, в которой Назарбаевы приобрели недвижимость, — это Чехия. Например, Тимур Кулибаев купил там за полтора миллиона долларов пятиэтажное здание «Мысливна», построенное в XIX веке. Интересно, что находилось оно на территории охраняемого заповедника и раньше использовалось как санаторий для работников чешского МВД.

Помимо этого, Назарбаевым принадлежит отель в Карловых Варах, если быть точнее — Зелине Катрановой, вышедшей замуж за сына Тимура и Динары Кулибаевых. Шестиэтажное здание находится в самом центре курорта и имеет вид на реку Тепла. Отель работает еще и как оздоровительный центр, его вместимость — 24 номера.