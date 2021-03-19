Древний праздник весны. Навруз отметят в России и мире, несмотря на пандемию

В эти выходные пройдет праздник Навруз. Он символизирует приход весны и пробуждение природы. В пандемию многие отпразднуют Навруз в кругу семьи, но где-то пройдут массовые гулянья.

21 марта пройдет Навруз — древний праздник индоиранских и тюркских народов. Название торжества переводится как «новый день», оно знаменует собой наступление весны и пробуждение природы. Согласно солнечному календарю, 21 марта, в день весеннего равноденствия, наступает Новый год.

Директор Института религии и политики Антон Игнатенко рассказал «360», что праздник появился в глубокой древности, в VII–III веках до нашей эры в империи Ахеменидов.

Новый год тогда отсчитывали от весеннего равноденствия, когда продолжительность дня после коротких зимних деньков растет и, наконец, сравнивается по продолжительности с ночью Антон Игнатенко.

По словам заместителя председателя совета Ассамблеи народов России Назиржона Абдуганиева, Навруз — земледельческий праздник, потому что с этого момента уже можно работать в поле.

«Среди народов повелось — чем щедрее праздник, тем благополучнее пойдет год», — добавил Абдуганиев.

Навруз отмечается в странах Средней Азии, Иране, Азербайджане, Грузии и Афганистане, а также в некоторых регионах России: Татарстане, Башкирии и Дагестане. В 2009 году ЮНЕСКО включило праздник в список нематериального культурного наследия человечества.

По традиции на праздник красят яйца и готовят из пророщенной пшеницы сумаляк — блюдо с добавлением муки и масла.

Представитель другой религии и другого народа также может присоединиться к празднованию, ведь народы должны показывать богатство своей культуры и угощать гостей.

Навруз в пандемию

Несмотря на пандемию, некоторые страны не отказались от традиционного праздника, но все же решили перестраховаться и ввели меры безопасности. Чтобы не допустить распространения инфекции, Узбекистан проведет праздничные мероприятия на открытых площадках. На праздновании не будут допускать большого скопления людей, зато будут контролировать масочный режим и соблюдение социальной дистанции.

Небольшие мероприятия будут проводить в махаллях, чтобы не допустить скопления людей. Узбекистанцам также выделили три выходных.

В соседнем Таджикистане тоже отпразднуют Навруз, и эпидемическая ситуация позволяет это сделать. В стране в обычном режиме работают многие заведения и открыты мечети, поэтому принять участие в празднике смогут все.

Но президент Таджикистана Эмомали Рахмон все же напомнил жителям, что нужно быть бдительными и соблюдать правила личной и общественной гигиены. В преддверии праздника многодетным семьям из Душанбе также передали продукты.

В Казахстане в преддверии Навруза, наоборот, ввели дополнительные ограничения. С 20 марта в Алма-Атинской области закроют развлекательные объекты, в том числе кинотеатры, кафе, рестораны и открытые рынки.

На севере страны решили тоже отказаться от гуляний в честь праздника из-за эпидемической ситуации. Заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля порекомендовал отпраздновать Навруз дома.

Праздничные гулянья в Грузии традиционно проходят в регионе Квемо Картли, где живут этнические азербайджанцы. В связи с праздником к властям страны обратились с просьбой на одну ночь отменить комендантский час, который действует с 21:00 до 05:00. Однако координационный совет не снял ограничения из-за риска распространения коронавируса. В стране все так же действует запрет на массовые мероприятия.

В столице Киргизии масштабные празднования в честь Навруза решили полностью отменить из-за пандемии коронавируса. Власти пошли на такую меру после появления «южноафриканского» и «британского» вариантов вируса.

Празднование в России

В этом году праздник Навруз отметят и в России, но в каждом регионе будет своей собственный формат.

В Москве праздник пройдет онлайн. На официальном сайте Навруза будет идти трансляция, на которой будут презентации диаспор, игры и праздничный концерт.

А в Казани торжество пройдет офлайн. В столице Татарстана, на территории ипподрома, организуют концерт, а также традиционные народные игры. Гости праздника смогут попробовать традиционное блюдо сумаляк. Вкусным сюрпризом станет «Фестиваль плова», на котором мастера будут соревноваться между собой в рецептах.