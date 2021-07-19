Наводнения в Европе поразили разрушительностью. Этому нашли объяснение

Мощные ливни с наводнениями унесли жизни более 160 человек и разрушили значительную часть Германии. Жителей возмутила работа не только спасательных служб, но и руководства страны. При этом некоторые объясняют все проблемы глобальным потеплением.

Проблемы региональных структур

После визита в землю Рейнланд-Пфальц канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что для описания наводнения вряд ли найдутся слова в немецком языке. Там и в соседнем регионе Северный Рейн — Вестфалия во время разгула стихии погибли более 160 человек, а свыше 1600 числятся пропавшими без вести. Такое количество жертв стало беспрецедентным в новейшей истории Европы.

Разрушения многие сравнили с теми, что были после Второй мировой войны. В результате наводнений люди остались без жилья, электричества, газа и связи. Местные жители пожаловались на работу спасателей и системы оповещения. Непогода накрыла Германию еще неделю назад, но в некоторых районах до сих пор срабатывают сирены. После волны критики власти стараются не отключать систему.

Как заявило немецкое издание Bild, метеорологи вовремя выпустили предупреждение. Но местные власти упустили момент для объявления эвакуации. Оповещения о наводнениях рассылаются в национальные службы. Но у каждой страны свои органы, получающие эту информацию. Получается, что доведение важной информации до граждан — ответственность местных структур.

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По словам политолога Сергея Маркова, в Германии развивают региональные структуры, из-за чего становится меньше возможности маневрировать ресурсами. Климатические изменения действительно происходят, но противостоять им не могут.

«В этом плане характерно, что в США, где регионализм развит значительно больше, тем не менее у них там есть мощные федеральные группировки, которые могут перебрасываться туда-сюда. У нас хорошо развиты федеральные группировки. А увод этих проблем на местный уровень он приводит к их деградации структуры и к нарастанию проблем», — пояснил эксперт.

Но европейская пресса написала, что еще в 2019 году гуманитарные организации предупреждали, что пожарные и спасатели остались без ресурсов из-за реформ и сокращения бюджета. В Бельгии вовсе нет профессиональной структуры для борьбы с ЧС. Спасением пострадавших там занимаются пожарные службы, созданные из добровольцев, электриков, продавцов и официантов.

Изменение климата

После наводнений выяснилось, что гидротехнические сооружения в районе Арвайлер, Северный Рейн — Вестфалия, были катастрофически изношены. Но людям продолжают говорить о глобальном потеплении.

«Никакой сирены вообще не было, ни единого предупреждения. Когда я включил новости, я не увидел реакции политиков, которые уже потом стали называть причиной изменение климата. Причем здесь изменение климата? Никто не предупредил и никто не реагирует. Это не имеет ничего общего с изменением климата. Это связано с провалом политики», — заявил фермер Кристиан Лохмейер.

Научный сотрудник Института физики климата и окружающей среды Бернского университета Якоб Цшайшлер подчеркнул, что еще более 10 лет назад исследования предсказали, что экстремальные осадки участятся из-за изменения климата. В будущем ливни станут еще более сильными, если продолжится выделение углекислого газа.

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Другие ученые считают, что нельзя дать однозначный ответ на вопрос, послужило ли глобальное потепление причиной этого наводнения. Больше всего пострадал город Эйфель, имеющий особенности топографии. Населенный пункт находится на холмах, которые замедляют движение нижних слоев воздуха и создают так называемый эффект пробки. Другие воздушные массы вынуждены подниматься вверх, вызывая дополнительные осадки.

Эксперт по городскому развитию из Университета Зигена Ламия Мессари-Беккер отметила, что необходимо заниматься не только защитой климата, но и адаптацией под него.

«Нам необходимо сделать нашу искусственную среду — здания, открытые пространства, города — более устойчивыми к таким изменениям. Исследователи климата предупреждали о глобальном потеплении на протяжении десятилетий. Но даже такие события, как наводнение 2002 года, затопившее Дрезден, не привели к переосмыслению политики», — сказала она.

«Политическое наводнение»

Последствия удара стихии заняли важнейшее место в предвыборной риторике. Через два месяца Меркель сложит полномочия канцлера. Ее преемником считают председателя Христианско-Демократической партии Армина Лашета. Он возглавляет пострадавшую землю Северный Рейн — Вестфалия.

Во время наводнения Лашет прервал поездку в Баварию и сразу отправился в пострадавшие регионы. Теперь политологи проводят аналогию с Герхардом Шредером, который в 2002 году вырвал победу у конкурентов на выборах. После разлива Дуная и Эльбы он раньше всех приехал на затопленные территории.

Но Лашет уже совершил ошибку, которая может стоить ему кресла канцлера. Он шутил и смеялся с коллегами во время выступления Штайнмайера в пострадавшем городе Эрфтштадт. В своей речи политик говорил о жертвах и разрушениях, вызванных наводнениями. Лашет уже извинился, но ситуация уже привела к скандалу. Случившееся назвали «политическим наводнением»