Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила в анализах Алексея Навального наличие отравляющих веществ. Однако это — антихолинэстеразное и не входит в список запрещенных веществ. Подробнее о том, почему оно не попало в этот перечень и чем ситуация вокруг блогера похоже на отравление Скрипалей в Солсбери — в материале «360».

Эксперты ОЗХО подтвердили, что в анализах Алексея Навального нашли отравляющие вещества. В своем аккаунте в Twitter организация отметила, что речь идет о следах «нервно-паралитического агента группы „Новичок“». Однако в опубликованном на сайте ОЗХО докладе сказано, что отравившее Навального вещество не занесено в список запрещенных.

«Результаты анализа подтверждают, что биомаркеры антихолинэстеразного средства в анализах крови и мочи Навального имеют аналогичные структурные характеристики, что и отравляющие вещества, добавленные в приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия в ноябре 2019 года. При этом данное антихолинэстеразное средство не включено в приложение по химикатам», — сказано в документе.

Почему этот «Новичок» не запрещен?

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин рассказал «360», что вещества вносятся в список запрещенных по решению руководства организации, ее технического секретариата — после того, как их предложат добавить туда те или иные страны.

«Россия в прошлом году, насколько я помню, предлагала все вещества группы „Новичок“ внести в этот список. Но страны Запада — в первую очередь Великобритания, США и, по-моему, Нидерланды выступили против этого. Почему-то несколько веществ, в которых они заинтересованы, не включили [в список]. Вполне возможно, что их спецслужбы используют какие-то компоненты, входящие в список „Новичок“, в том числе и для отравления», — пояснил Никулин.

Собеседник отметил, что руководители ОЗХО понимают степень опасности вещества «совершенно произвольно, на усмотрение руководства». Одни они могут внести в список, а в отношении других скажут, что считают эти вещества «неинтересным, неэффективным и вообще устаревшим» — этого достаточно, чтобы не принимать их.

«Есть заинтересованные страны, которые выступили против. На рассмотрение было вынесено, по моему, пять групп веществ — четыре приняли. А пятую, как раз вещества, которые входят в группу „Новичок“ — эти страны категорически отказались принимать. Видимо, они их где-то используют, хотят обойти конвенцию, пытаются», — подчеркнул Никулин.

«ОЗХО становится фейковой организацией»

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию подчеркнул, что ни один суд не примет к рассмотрению такие доказательства. Он отметил, что «кто-то принес бутылку — непонятно кто», нарушив существующую определенную процедура расследования. Изымать вещественные доказательства с места преступления может лишь следователь или оперативный сотрудник — при участии понятых.

«Если этого нет, как говорится, нет тела - нет дела. Поэтому это грубое нарушение, и не один суд такие доказательства не принимает», — отметил Никулин.

Почему-то пробирки с пробами ОЗХО принимает, а официально направленные образцы, которые предоставляет Россия — собранные на месте якобы совершившегося преступления, со всеми, так сказать, процедурами, они не принимают к рассмотрению. Просто ОЗХО уже становится фейковой организацией Игорь Никулин.

Отравление Навального = отравление Скрипалей?

Главное — спрятать Сергея Скрипаля

Политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал «360», что факты в рамках обоих отравлений указывают на то, что они были фальсифицированы.

«Есть все основания утверждать, что и тот, и другой случай фальсифицированы. Имея конкретные политические причины», — подчеркнул он.

По мнению Маркова, в случае со Скрипалями главной целью была даже не антироссийская истерия, а возможность спрятать Сергея Скрипаля.

Насколько я понимаю, Сергей Скрипаль должен был быть вызван для допроса в Конгресс США для расследования вопросов фальсификации так называемого «русского досье Трампа» Сергей Марков.

Марков уточнил, что «русское досье Трампа» сделала компания руководителя Сергея Скрипаля Кристофера Стила. В то время Скрипаль работал на британскую разведку в России, а Стил был руководителем русского отдела британской разведки.

Собеседник отметил, что тогда возникла угроза, что Скрипаля допросит Конгресс, и выяснится заказчик фальсификации «русского досье Трампа».

«Чтобы его спрятать, сделали вот эту провокацию. Для этого выследили двух российских агентов, Баширова и Петрова. Каким образом? Заманили, дали информацию российской разведке, что что-то там собираются передать. Заманили их туда и приурочили либо отравление, либо псевдоотравление Скрипалей к этому визиту», — пояснил Марков.

И цель была достигнута — Сергей Скрипаль находится очень далеко от возможности американского Конгресса его опросить. Заодно и России немножко подгадили, для британских спецслужб это дело святое Сергей Марков.

Кто отравил Навального?

Сергей Марков считает, что Алексея Навального мог отравить его бывший коллега. Официальных подозрений на этот счет нет.

«Я думаю, что заказчиком отравления является Владимир Ашурков. Это находящийся в Лондоне, тесно связанный с британскими спецслужбами человек, который был соруководителем ФБК вместе с Навальным, и который был в конфликте с Навальным последние несколько лет», — пояснил он.

Собеседник пояснил, что, по мнению работников ФБК, Ашурков хотел заменить Навального Любовью Соболь. Он задумал рокировку, потому что Навальный хотел ликвидировать ФБК, а Ашурков был против.

«Навальный хотел ликвидировать ФБК, чтобы создать совсем новую структуру, полностью под себя. Чтобы этого не произошло, Ашурков решил его ликвидировать. Видимо, что-то еще там у них было», — подчеркнул Марков.

Пока у нас те, кто обнаружил «Новичок», находятся под контролем американско-британского разведсообщества. Немецкие спецслужбы под их контролем, секретариат ОЗХО под их контролем. Поэтому доверять им ни у одного умного, порядочного человека нет никаких оснований Сергей Марков.

При этом Марков подчеркнул, что в этих делах есть несколько аналогий, но их немного. В основном все сводится к тому, что и в случае с Навальным, и в ситуации с отравлением Скрипалей в Солсбери Россию обвиняют в использовании химоружия массового поражения.

«И те, и другие обвиняют Россию в использовании химического оружия массового поражения, и те, и другие обвиняют лично Владимира Путина. И те, и другие ссылаются на свои расследования, которые они никому не предъявляют, и проверить их не возможно», — пояснил Марков.

Он отметил, что для того, чтобы признать их правоту, нужно просто верить им на слово. По его мнению, ни один разумный человек не будет верить на слово тому, что британская разведка говорит о России.