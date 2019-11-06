Научите людей пить красиво

Законопроект о воссоздании в России вытрезвителей прошел первое чтение Госдуме. С одной стороны, учреждения, увы, нужные. С другой — они помогут бороться с последствиями, а не причиной. Пока в нашей стране не изменится культура потребления спиртного, вытрезвители будут полны гостей.

5 ноября депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о восстановлении России системы вытрезвителей. Правительство разработает правила организации, а решать, нужны такие учреждения или нет, будут региональные власти.

Доставлять в вытрезвители будут тех, кто не сможет самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве. Правда, в пояснительной записке упомянуты еще легкая и средняя степени опьянения граждан, когда «достаточно только наблюдения с целью исключения вероятности ухудшения состояния их здоровья».

При поступлении в учреждение нетрезвых будет осматривать медик, чтобы при необходимости перенаправить их в больницу или зафиксировать имеющиеся синяки, ссадины и другие повреждения. С тех, кто будет совсем уж пьян, даже не будут брать добровольное информированное согласие.

Миллион пьяных

С одной стороны, инициатива замечательная. По данным МВД, только в 2018 году в общественных местах выявили более миллиона нетрезвых граждан, 180 тысяч на ногах не стояли. Есть статистика о росте почти на 35% числа пьяных преступлений, совершенных с 2011 по 2018 год.

И что делать с пьяными буянами? Или теми, кто тихо замерзает на улице? В больницу? Для этого может и не быть показаний. В «обезьянник»? А за что, если порядок они не нарушают?

В правительстве и Минздраве, хоть и с некоторыми оговорками, идею поддерживают. Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн считает, что благодаря вытрезвителям люди будут меньше умирать от передозировки спиртным или наркотиками. Плюс места могут стать дополнительными площадками для пропаганды отказа от алкоголя.

С эффективностью последнего утверждения можно сразу поспорить. И где гарантии, что правоохранители не будут злоупотреблять полномочиями? По сути, нигде. Что особенно пугает в связи с упоминаниями легкой и средней степеней опьянения и необязательностью добровольного согласия в ряде случаев. А если человек не дает согласия, сопротивляется и не хочет в вытрезвитель, его будут насильно скручивать или бить?

Полгода назад, когда документ только разработали, глава Института наркологического здоровья нации Олег Зыков, прекрасно знакомый с этой системой учреждений, рассказывал «360», что в свое время вытрезвители закрыли из-за их неэффективности и того, что там творилось. Он вспомнил об одном из уральских вытрезвителей, где регулярно насиловали нетрезвых женщин. Других людей били, а бывало и убивали…

Любопытна и финансовая сторона. Вытрезвители будут платными: по словам одного из авторов инициативы, депутата Александра Хинштейна, стоимость услуг не превысит двух тысяч рублей. А если денег нет и не будет? Обычный пьяный контингент улиц — люди без денег и без дома.

Другой путь

Запреты и ограничения редко бывают на 100% эффективными. Есть у нас Уголовный кодекс с наказаниями за убийство, например. Но убийства все равно случаются, а большинство граждан останавливает не тюремный срок, а внутренние убеждения. Вот и алкоголь сам по себе не зло, зло — неумеренное его потребление. Люди у нас в стране продолжают пить и пьют некрасиво. Потому что у нас не развита культура питья.

В той же Франции, рассказывает «360» сооснователь и ведущий винного клуба в России 750ml Сергей Александров, вино — обычный застольный напиток, сопровождающий трапезу. Дети с юных лет видят взрослых, которые обедают, ужинают и запивают пищу алкоголем. Это рядовое явление, после которого не происходит ничего экстраординарного: никто не ругается, не буянит, не танцует на столе и не лежит в углу.

Алкоголь там, уверяет Александров, воспринимается как соль и перец: никто сознательно не пересаливает и не переперчивает. Поэтому, вырастая, поколение за поколением воспринимает спиртное как обыденность, которая особого интереса не вызывает, запретным плодом не является.

Такое отношение к алкоголю не возникает по щелчку пальцев, его надо воспитывать. И россиян можно перевести на такой средиземноморский тип потребления спиртного. В той же Скандинавии раньше тоже остро стояла проблема с неумеренным потреблением крепких напитков. Но благодаря планомерной работе властей и их законодательным инициативам большинство граждан изменили алкогольные предпочтения.

Может, и нам стоило бы попробовать? А там и до культурного потребления рукой подать. И вытрезвители будут не нужны.