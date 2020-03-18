Нацизм без срока давности. Почему Латвия продолжает чествовать членов легиона СС

В понедельник появился список латышей, входивших в число нацистских карателей в годы Великой Отечественной войны. В перечне 96 человек — все они были участниками Латышского легиона СС, но уже давно сидят на пенсии в разных странах. И в некоторых, особенно в Латвии, их считают героями. Но почему, ведь в годы войны они мучили людей?

Ветераны Латышского легиона СС, чьи имена опубликовали, теперь живут в США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Австралии, Аргентине и Латвии. Вообще, по всему миру остались примерно 400 человек, входивших в число легионеров. Данные о 96 из них опубликовали 16 марта на круглом столе в МИА «Россия сегодня».

Из рассекреченного числа легионеров 32 живут в США, 21 — в Латвии, 19 человек — в Австралии, 15 — в Канаде, четверо — в Великобритании, трое — в Бразилии и двое — в Аргентине. В этих государствах разъехавшиеся легионеры создали свою организацию «Ястребы Даугавы».

Один из авторов, собиравших досье на легионеров, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, объяснил, что это формирование в условиях холодной войны было одной из наиболее массовых латышских эмигрантских организаций, а после распада СССР — «мягкой силой» Латвийской Республики. Власти страны поддерживали «Ястребов Даугавы», а МИД курировал их деятельность за рубежом.

Латышский легион СС в годы Великой Отечественной войны совершил ряд преступлений против человечности. Например, каратели убивали мирных жителей в Новгородской области (села Жестяная Горка и Черное). В 2019 году российские следователи завели уголовное дело по факту геноцида в этих населенных пунктах в 1941–1943 годах.

Несмотря на это, некоторые ветераны Латышского легиона СС получили награды Латвии и США. Так, Висвалдис Лацис был командиром взвода 19-й латышской дивизии Ваффен СС. В 1995 году его удостоили высшей государственной награды Латвии — Орденом Трех звезд. И таких «ветеранов» много.

Латышский легион СС создало командование нацистской Германии во время Второй мировой войны на территории балтийской республики. Армия СССР столкнулась с легионом 16 марта 1944 года в районе реки Великой в Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта.

Члены легиона совершали преступления в годы войны, но почему-то их не преследуют. Более того, некоторые страны считают этих людей героями. Но почему так происходит?

Других героев нет

Президент ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич по просьбе «360» объяснил, что в Латвии просто нет других героев. В стране считают, что герой — это тот, кто боролся с коммунизмом. А в итоге получается, что у каждого из них на руках кровь.

Других героев нет. Вот такие национальные герои. А получается, что ни герой — то убийца. Единственные борцы за свободу и независимость сплошь замазаны русской, еврейской, цыганской кровью Николай Межевич

Эксперт пояснил, что национальный герой в Латвии — это прежде всего тот, кто боролся с коммунизмом. А был он в СС или нет, это уже не важно. В Германии, откуда нацизм распространился по всему миру, история полностью противоположная. Если ты работал охранником в концентрационном лагере Бухенвальд, то героем считаться точно не будешь.

В отличие от Германии, у прибалтийских стран бедность на героев. Эстония и Латвия, когда они получили независимость в начале 30-х годов прошлого века, тут же стали основными рассадниками фашизма в этом регионе.

Николай Межевич пояснил, что члены Латышского легиона — это прежде всего бойцы 15-й и 19-й дивизий СС, а значит, на них распространяются приговоры Нюрнбергского трибунала. Доказывать их вину уже не нужно.

Статус преступников признается не только Россией, но и большинством европейских стран, а также Израилем.

«Последний однозначно исходит из того, что это преступники. Эти люди и на территории России, и у себя в Латвии занимались не только борьбой с Красной армией. Они уничтожали и русских, и евреев, и цыган, и коммунистов. Это были массовые разноплановые репрессии, подходящие под определение геноцида», — подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, от Европы такой реакции ждать не стоит. Она хотела бы забыть эту часть своей истории. Все страны, которые входят в нее, в большей или меньшей степени, но тайно и осознанно шли на сотрудничество с Гитлером, предавая остальных. Именно такая позиция позволила ему полностью подмять под себя всю Европу.