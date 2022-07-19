Нацисты собрались за российскими паспортами. Как на Украине перестали верить в победу ВСУ

На Украине нацисты начали менять свои взгляды. Некоторые даже планируют получать российские паспорта. Среди них — руководитель херсонского отделения националистической партии «Свобода» Эдуард Бехарский. Эксперты уверены — люди стали понимать, что им врут, и уже не верят в победу ВСУ.

Из украинского нациста в гражданина РФ

Украинский националист, лидер херсонского отделения националистической партии «Свобода» Эдуард Бехарский разочаровался в прежних нацистских убеждениях. Об этом он заявил в Сети. Причиной прозрения, по его словам, стали удары знаменитыми американскими РСЗО HIMARS по Херсону: его отношения с Украиной на этом закончились.

«Обстрел моего родного города Вооруженными силами Украины американскими HIMARS поставил жирную точку в моих отношениях с Украиной. Мой отец — кадровый офицер Советской армии. Помню детство в военных гарнизонах на Урале. Я больше советский, чем украинец. Но сейчас мне и Украине не по пути. Я остаюсь в Херсоне», — подчеркнул Бехарский.

Теперь он даже собрался получать паспорт гражданина РФ. И начал давать советы другим украинцам, как и где лучше это сделать. Правда, далеко не все оценили такие перемены в мышлении Бехарского. Под его постами появились негативные комментарии и оскорбления.

Изменения в убеждениях нужно доказывать делом

Человек имеет право изменить свои убеждения, однако это нужно подтверждать делом, а не только словами, постами в соцсетях. Об этом «360» рассказал украинский политик Владимир Олейник.

«Я человек православный, верующий. <…> Когда происходит процесс изменений и покаяния, это не слова, а дело. „По делам их узнаете“. Вот посмотрим, какие будут дела, потому что словами можно жонглировать. А вот когда пойдут дела <…> Вы займете позицию — не только публичную, но и делами будете показывать, что вы антинацист, антибандеровец», — подчеркнул Олейник.

Украинцы теряют веру в киевский режим

По словам собеседника издания, многие украинцы услышали слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который публично заявил, что одна из центральных национальных идей страны — «как можно больше врать себе и другим». Иначе все рухнет.

«До этого народ кормили баснями. Я вам скажу, как простой украинец, который проживает где-то в центре Украины — Черкасская область, Киевская область, воспринимает события в мире и на Украине: через призму телеканала. <…> Когда рассказывают, что взяли Авдеевку, Попасную, для жителей Донбасса это понятные вещи. А для Центральной Украины, что происходит, до конца не ясно, ведь речь идет о чем-то мелком», — пояснил Олейник.

Но некоторые поняли, что это не их война, начали прятать детей. Призыв стал проблематичным, мужчин попросту вылавливают. Олейник подчеркнул, что украинцы начали выкладывать в соцсети материалы нейтрального характера.

До этого же были лозунги в поддержку Украины: «Мы победим!». Сейчас же начали подчищать свои соцсети, удалять публикации. <…> В целом они ожидали, что ситуация изменится, поставленные президентом России Владимиром Путиным по спецоперации задачи будут выполнены. Так уже многие считают Владимир Олейник.

Переметнувшиеся среди силовых структур

Президент Украины Владимир Зеленский подписал несколько указов, согласно которым от должностей отстраняются генеральный прокурор Ирина Венедиктова и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Зеленский объяснил, что причина — большое количество государственных изменников среди представителей силовых структур.

«Люди же понимают, что те, кто их убеждает в скорой победе, сейчас сами фактически говорят: „Оп, а вряд ли“. <…> А почему они начинают сотрудничать? Потому что не видят себя вне Украины, им некуда бежать», — подчеркнул Олейник.

Он добавил, что это Зеленскому есть где устроить свою жизнь за пределами страны. У простых офицеров такой возможности нет. Именно поэтому, уверен политик, они пытаются быть полезными новому отечеству, которое однозначно будет.