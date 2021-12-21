Отказ от вакцинации может привести к ограничениям. Прививка от коронавируса попала в национальный календарь

Минздрав добавил в национальный календарь прививок вакцинацию от коронавируса среди подростков. Однако это не значит, что школьники должны в обязательном порядке прививаться. Медики не исключают включения в календарь прививок вакцинации для детей младше 12 лет.

Минздрав России включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Согласно документу, люди старше 60 лет, медработники, сотрудники соцобслуживания и образования, россияне с хроническими заболеваниями и жители городов-миллионников входят в приоритет первого уровня для обязательной вакцинации.

Во вторую очередь от коронавируса будут прививать работников организаций транспорта и энергетики, правоохранительных органов, сотрудников в пунктах пропусков на границах, волонтеров, военнослужащих, вахтовиков, работников сфер услуг.

Вакцинация подростков от коронавируса проводится добровольно. Сделать прививку можно будет после письменного заявления одного из родителей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предлагал включить массовую вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.

Национальный календарь прививок

Всего в России существует два календаря прививок — профилактических и по эпидемическим показаниям. Врач-инфекционист Юрий Венгеров напомнил «360», что в первый в основном входит вакцинация детей, а второй содержит прививки в периоды эпидемий. Именно в этот календарь и включили прививку от коронавируса.

«По этому календарю прививают определенную категорию лиц, например, в сельском хозяйстве прививают против бруцеллеза. По показаниям также прививают от клещевого энцефалита», — рассказал Венгеров.

В первый же календарь чаще всего входят прививки от инфекций, которые считаются вакциноуправляемыми. Педиатр Татьяна Злобина напомнила, что к таким заболеваниям относятся корь, краснуха, паротит, дифтерия, столбняк, коклюш, гепатит В и пневмококковая инфекция.

Однако прививаться, согласно календарю прививок по эпидемическим показаниям, можно не всегда. Медицинский юрист Иван Печерей рассказал, что он вступает в силу только тогда, когда главные санитарные врачи объявили эпидемию.

Подростков тоже будут вакцинировать от коронавируса, но при наличии добровольного согласия со стороны родителей.

Родители будут решать, необходимо ли проводить вакцинацию. И если она не будет проведена, то в отношении этих детей могут быть ограничительные меры, например, недопуск в образовательные организации Иван Печерей.

Однако не все врачи полагают, что за отказ возможны санкции в отношении ребенка или родителя. Педиатр Татьяна Злобина напомнила, что от вакцинации из национального календаря прививок можно отказаться.

«От любых прививок можно написать отказ, и он ни на что не повлияет. Если только на законодательном уровне не будут закреплены дальнейшие ограничения при наличии или отсутствия вакцинации», — заметила Злобина.

Вакцинация детей от коронавируса

В России в качестве вакцины для подростков зарегистрирован «Спутник М», но им могут прививаться только школьники от 12 до 17 лет. Пока что ученые продолжают изучать препарат для детей младше 12 лет.

По мнению Юрия Венгерова, в национальный календарь в будущем стоит включить прививки для детей. Это связано с тем, что коронавирусная инфекция стала чаще встречаться в более младшем возрасте, что видно на примере штамма «дельта», который вызывал тяжелое течение болезни у школьников.

«Мутации идут в сторону захвата все более молодых, и уже дети болеют ковидом», — добавил специалист.