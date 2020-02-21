Национализм в Германии проснулся после 75 лет мира. Его популярность растет, и на это есть причины

Правый экстремист открыл стрельбу по людям в немецком городе Ханау. Его жертвами стали пять граждан Турции и четверо потомков мигрантов. 75 лет назад закончилась Вторая мировая война, но сегодня в Германии появляются сторонники ультраправых идей. Повторится ли история или мир избежит появления нового нацистского государства — об этом в материале «360».

Следователи выяснили, что мотивировало стрелка устроить теракт. Он оставил 24-страничный письменный манифест со своей теорией, а также перед выходом из дома он слил в Сеть видео, где рассказал, что последние 18 лет он готовился и тренировался, чтобы убивать.

В последние годы количество сторонников теорий заговора и правых идей растет, а с ними и количество терактов. Почему так происходит, «360» рассказала директор Российско-германского учебно-научного центра РГГУ и доктор исторических наук Наталья Ростиславлева.

Кризис идентичности и мигранты

По словам доктора исторических наук, немецкое общество после воссоединения Германии в 1990 году занялось поиском своей идентичности. Она еще не успела сформировать внутри страны, которая остается расколотой. Именно такие эрозии и влияют на подъем антиисламизма в связи с потоком мигрантов. При этом на Востоке Германии эти настроения гораздо сильнее, чем на Западе.

Несмотря на то, что Меркель выступает против экстремизма и поддерживает культурный плюрализм, это не работает.

Как рассказала Наталья Ростиславлева, около пяти лет назад начались разговоры о провале политики мультикультурализма. Раньше все были довольны, но стоило столкнуться с таким жестким фактором как наплыв мигрантов, и все раскололось. Так вышло из-за неустойчивости идентичности самих немцев. Они испытывали определенный недостаток «своей немецкости», а тут еще и мигранты с другой культурой.

Важно обратить внимание и на социальный статус. Фактически весь этот миллион мигрантов содержится за счет немецких налогов. Это тоже добавило масла в огонь.

Однако, не стоит бояться того, что история повторится и теперь вместо евреев гонениям подвергнут мусульман. То что происходило в Германии времен нацистов было идеологически запрограммировано и поддерживалось государством законами об поражении евреев в правах. Сейчас в Германии мы ничего подобного не видим. Государство вряд ли изменит свою политику. Там есть ультраправая политическая партия «Альтернатива для Германии», но у нее нет поддержки большинства и полноты власти.

«Их политику не поддерживает правящая партия, социал-демократы. Левые в значительной степени стоят на позициях интернационализма», — считает собеседница «360».

Но если продолжатся политические кризисы, как недавняя смена руководства Христианско-демократического союза, это будет поводом глубоко задуматься о дальнейшей стратегии страны.

Интеграция и поиск нового консенсуса

Германии сейчас очень важно найти новую идею и ценности, которые примет нация. Старые не работают, а стране необходимо прийти к общественному консенсусу.

По словам Ростиславлевой, даже русские немцы по-разному относятся к происходящему. С одной стороны, они представляют серьезный электорат партии «Альтернатива для Германии». С другой, те же самые русские немцы получили работу благодаря мигрантам. Многие из них стали преподавать приезжим немецкий язык.

Самое главное для государства это интегрировать и адаптировать в общество новых граждан. Нельзя допускать создание анклавов. Почему некоторые немцы настроены против сограждан турецкого происхождения? Они живут отдельной жизнью внутри страны.

«Многие женщины плохо говорят по-немецки. Они живут в своей семье и не интегрируются. Нужно создать общие ценности, которых придерживалось бы все общество», — сказала эксперт. Она пояснила, что в общество может быть разделено по каким-то узким вещам, но не в глобальном плане. Но в Германии мигранты стали особым слоем.

Жители Германии делают все, чтобы изменить эту ситуацию. Когда начался приток мигрантов, университет Фленсбурга быстро построил новое здание для обучения приезжих немецкому и английскому языкам. Вуз перестроил свою работу для того, чтобы люди приходили, учились и приобщались к жизни в новой стране.

Но если работа по интеграции мигрантов в общество ведется, то борьба с националистическими движениями еще даже не началась. Германии теперь нужно найти способ упокоить радикально настроенных немцев.

Война не забыта

В разговоре с «360» эксперт отметила, что вина за события во Второй мировой войне у немцев еще осталась. Наталья Ростиславлева отметила, что это можно увидеть хотя бы по тому, как они заботятся о могилах солдат Красной армии, как к они превращают в места памяти бывшие концентрационные лагеря.

«Это все сохраняется и финансируется и государством, и различными фондами. Я думаю, что вина Германией не забыта», — отметила историк.

Именно поэтому Ангела Меркель так переживает из-за ситуации с националистами в стране. В этому году будет 75 лет с момента завершения Второй мировой войны. Это большой срок, но это событие все еще в памяти у людей. Это не что-то далекое, и так должно оставаться, чтобы ничего подобного не повторялось.