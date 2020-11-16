Подростки нападали на мигрантов и бездомных в Петербурге. Национализм вернулся?

Трое подростков устроили рейд по «зачистке» Санкт-Петербурга от приезжих. Нападения на мигрантов и бомжей они совершали периодически, снимали на видео и выкладывали в интернет. Количество преступлений, совершенных на почве национальной вражды, статистически не растет, но и положительной динамики нет. Зачастую их принимают за нападения на бытовой почве.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что трое подростков 16 и 17 лет задержаны из-за нападения на дворников-мигрантов. По данным издания «Фонтанка», задержанные молодые люди известны в националистических кругах как Алеша Черный, Женя Шмайсер (в честь автомата немецкой пехоты времен ВОВ) и Безжалостный убийца.

Эти трое уже не раз нападали на мигрантов и бездомных. Еще в октябре 2020 года, по данным МВД, они избивали иностранных граждан, работавших в Петербурге дворниками, и вымогали у них деньги. Пострадавшие говорили, что подростки использовали в том числе и газовые баллончики. Видео нескольких таких нападений опубликовала «Фонтанка».

По заказу Гестапо

Во время допроса, по информации издания, задержанные молодые люди признались, что некто по кличке Гестапо предложил им провести «зачистку Петербурга от нерусских», которую они организовали в день рождения одного из подростков, 12 ноября. Сам Гестапо на встречу не пришел, сославшись на плохое самочувствие.

В отделении СК по Кировскому району Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о разбое в отношении подростков. Всех отпустили после допроса, одного — под подписку о невыезде. При этом по части 2 статьи 162 УК РФ им грозит до 10 лет лишения свободы и до одного миллиона рублей штрафа.

При этом «экстремистскую» статью, по данным изданий, подросткам не вменили, хотя сами молодые люди говорили о «зачистке от нерусских» — такие дела должны подпадать под понятие преступлений на почве национальной ненависти или вражды.

Однако в России, уверен адвокат правозащитной организации «Гражданское содействие» Андрей Сотников, такие дела часто проходят по «бытовым» статьям, потому что доказать националистические мотивы бывает сложно. Для этого нужны серьезные подтверждения — например, показания свидетелей или видеозаписи, на которых злоумышленники четко обозначают свой националистический мотив.

Стабильность — сомнительный показатель

Эксперты рассказали «360», что в последние годы статистика нападений на почве национальной вражды сравнительно низкая. По сравнению с «разгулом» националистических преступлений в середине нулевых, сейчас как в Петербурге, так и во всей России ситуация более или менее спокойная. Однако эксперт по работе с мигрантами и этническими меньшинствами Благотворительного фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов (ПСП-фонд) Андрей Якимов уверен, что праворадикальные группировки, которые обычно совершают подобные нападения, никуда не исчезли.

«Видимо, сейчас некоторые их представители осмелели настолько, что идут по стопам предшественников 15-летней давности. Некоторые деятели правоэкстремистских сообществ, которые еще в середине нулевых были разгромлены или сели, потихоньку вернулись к жизни, в том числе и к общественной», — считает Якимов.

Эксперт аналитического центра «Сова» Наталья Юдина подтвердила, что статистика подобных преступлений, которую ведет организация, сейчас ниже, чем 10 лет назад. Но одной из причин может быть и то, что о самих преступлениях мало знают: полиция не квалифицирует их как преступления на почве национальной вражды, а сами националисты, в отличие от своих предшественников начала 2000-х, в большинстве случаев не афишируют свою деятельность.

Тем не менее на протяжении 2019 года в СМИ появлялись сообщения о том, что националистические группировки активизировались. В мае 2019-го сотрудники ФСБ задержали семерых националистов за нападения в Москве и Подмосковье. Случаи жестоких избиений иностранных граждан были и в марте 2019 года, и в декабре в разных городах России. В Хабаровском крае и вовсе был случай, когда сотрудники полиции задерживали мигрантов, выкрикивая националистические лозунги.

Что делать?

Андрей Якимов уверен, что подобные преступления становятся возможными во многом из-за недостатка профилактической работы с молодежью. Он заметил, что очень показательно то, что в год 75-летия победы советского народа над нацизмом молодежь идейно называет себя Гестапо и Шмайсер.

«С молодежью очень важно общаться, а с ними мало разговаривают, в том числе и про ценностные ориентиры. Потому что, может быть, эти ребята просто не видели других примеров того, как быть сильными, крутыми и полезными, поэтому и социализируются в таких местах», — уверен он.

Определением опасных идей, по мнению Якимова, должны заниматься и на уровне школ, колледжей и институтов, потому что подростки и молодые люди, входящие в крайне правые организации, обычно хорошо заметны. Они одеваются определенным образом, используют характерный арго, специфический сленг.

«Нужно, чтобы была нормальная работа с молодежью. Не „на отвали“ и не на патриотическую картинку, а просто чтобы с молодыми ребятами кто-то нормально, по-человечески говорил в школах, в колледжах, говорил в том числе про межнациональные отношения, про нормальный патриотизм, не националистического толка», — заключил он.

Наталья Юдина добавила, что необходима и работа с полицейскими. Если в 2000-х специально для предотвращения преступлений на почве национальной вражды были созданы центры «Э», то сегодня нужны просветительские тренинги для рядовых сотрудников правоохранительных органов.

«Нужно учить регистрировать преступления на почве вражды и ненависти на ранней стадии, обосновывать их достаточно. Потому что пока ничего, кроме смеха, уроки толерантности не вызывают», — заключила она.