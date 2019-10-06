Националисты митингуют в Киеве против «формулы Штайнмайера». Это может помочь Зеленскому

Акции протеста против согласованной Владимиром Зеленским «формулы Штайнмайера» прошли сегодня во всех крупных городах Украины. На майдане Незалежности в Киеве собрались 10 тысяч человек. Оказался среди протестующих и бывший президент Украины Петр Порошенко. Что не устраивает недовольных украинцев и как протесты могут помочь Зеленскому — в материале «360».

Неправильная «формула»

Первые акции протеста против «формулы Штайнмайера» начались еще 1 октября, когда стало известно, что украинская делегация согласовала пункты документа на заседании рабочей группы в Минске. Тогда офис президента Украины Владимира Зеленского оккупировали сторонники националистических организаций.

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Участники акций протеста посчитали, что предоставление особого статуса Донбассу — это капитуляция Украины, которая в конце концов приведет к развалу страны. Митинги, которые начались 1 октября продолжаются всю неделю.

Участники уже выдвинули требования к действующей украинской власти. Среди них: запрет на любые действия, которые ограничат суверенитет Украины, запрет на передачу населенных пунктов страны участникам вооруженных формирований и их амнистию.

Владимир Зеленский пытался успокоить участников и заявил, что «формулу» только согласовали, но без учета мнения граждан Украины никаких шагов он предпринимать не будет.

«Эта формула говорит лишь одно: когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса, а именно — после проведения там местных выборов… Вот с чем согласилась Украина в Минске», — заявил Владимир Зеленский.

В воскресенье, 6 октября в Киеве и других городах Украины протестанты снова вышли на улицу. Как сообщило издание «Апостроф», на майдан Незалежности люди вышли с флагами и плакатами: «Нет капитуляции», «Нет амнистии», «Слуга, выходи, народ пришел».

Саму акцию участники назвали вече и объявили о создании «Движения сопротивления капитуляции». Теперь главным требованием стала отмена согласования «формулы Штайнмайера». По словам митингующих, украинская власть не должна идти ни на какие уступки.

Кроме того, участники акции потребовали от президента Украины обнародовать четкий план, по которому он планирует действовать в отношении республик Донбасса. На акции протеста в Киеве заметили и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

«Интерфакс» со ссылкой на главное управление полиции Киева сообщил, что нарушений общественного порядка не было. После митинга на майдане участники маршем прошли к Раде, а после — к зданию правительства.

Поиск компромисса

Основным костяком акций против «формулы Штайнмайера» являются националисты, ветераны АТО и другие общественные организации. Об этом «360» заявил украинский политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Он пояснил, что Порошенко тоже причастен к организации этой акции, но сваливать все на него одного означает упрощать ситуацию.

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«У нас около четверти населения занимает такие воинствующие и патриотические позиции, выступая категорически против любых соглашений с Россией в том числе и по Донбассу», — заявил политолог и не исключил, что количество сторонников таких взглядов может значительно увеличится.

«14 октября, когда будут проводить свой традиционный марш националисты, думаю, что в этом марше примет гораздо большее количество участников», — особо подчеркнул он.

По словам Фесенко, окончания протестов ждать не стоит. Само их начало свидетельствует о том, что значительная часть населения страны, но не большинство, в очередной раз доказывает, что может отстоять право на свои интересы на улице. Практика и опыт, накопленные за последние несколько лет никуда не делись.

«Поэтому в той или иной степени с ними придется считаться. Как минимум вести диалог, договариваться», — отметил Владимир Фесенко. По его словам, Зеленский сможет использовать эти акции протеста в качестве предохранителя в диалоге с Москвой.

В случае, если Россия будет требовать особого статуса для самопровозглашенных ДНР и ЛНР, то украинскому лидеру будет проще прислушаться к мнению улицы. «Надо будет искать приемлемый конструктивный компромисс. Тогда шансы на мир будут», — пояснил эксперт.