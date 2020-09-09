Националиста избили до комы в Киеве. Что известно о деле Владимира Балуха, осужденного в России

В Киеве избили Владимира Балуха, ранее осужденного российскими властями и переданного Украине в рамках обмена заключенными в прошлом году. Внешне похоже на обычное ограбление, но украинские политики настаивают на политическом подтексте.

Кто такой Владимир Балух?

Владимиру Балуху 49 лет — это крымский фермер и по совместительству правый политик. В начале 2010-х баллотировался в Верховный совет Крыма от Конгресса украинских националистов, тогда же являлся активным соратником Виктора Ющенко.

Но настоящая слава пришла к нему уже после присоединения Крыма к России в 2014 году. Балух тогда принципиально отказался принимать российское гражданство, повесил на своем доме флаг Украины и прикрепил табличку «Улица Героев Небесной Сотни» — в честь погибших во время Евромайдана.

Своих соотечественников-крымчан, голосовавших на референдуме за присоединение к России, он обвинял в слабости и безволии. По собственным словам, сразу после присоединения столкнулся с давлением правоохранительных органов, а также местных «доносчиков», которым якобы не нравилась принципиальная позиция Балуха. Украинским СМИ Балух рассказывал, что его в буквальном смысле пытались выжить со своей земли, заставить бросить свой дом, работу и хозяйство.

В 2016 году в доме фермера обнаружили 90 патронов и тротиловые шашки. Еще до этого, по рассказам Балуха, к нему домой приходили с обысками (якобы по ничем не подкрепленным доносам), угрожали подбросом наркотиков и оружия, требовали снять флаг и табличку. Тогда же на него завели дело о неповиновении сотрудникам полиции и приговорили к общественным работам.

Статья, по которой Балуха осудили уже на реальный тюремный срок — о незаконном хранении боеприпасов — и в 2018 году приговорили к трем годам и семи месяцам колонии и штрафу в 10 тысяч рублей. Сам фермер вину так и не признал: по его версии, патроны ему подбросили. Уже находясь в следственном изоляторе, Балух попал под еще одну статью — о применении насилия в отношении представителя власти, которая чуть позже была переквалифицирована в дезорганизацию работы изолятора. По версии следствия, задержанный несколько раз ударил начальника СИЗО поселка Раздольное Валерия Ткаченко. По версии Балуха, Ткаченко сам бил и оскорблял его. За это фермера осудили еще на один срок — в общей сложности, Балуху предстояло отбыть пять лет заключения.

После оглашения приговора Балух начал голодовку, а власти Украины (в том числе и лично президент Петр Порошенко) тут же объявили его политическим заключенным. Украинский МИД опубликовал заявление, в котором утверждал, что дело против Балуха сфабриковано и обусловлено исключительно его мирной гражданской позицией.

В глазах украинских националистов Балух — патриот, который сопротивлялся России в Крыму. Поэтому его включили список обмена заключенными между Украиной и Россией. Обмен этот состоялся в сентябре 2019 года в формате «35 на 35». Тогда фермер и вернулся на Украину.

На деньги фонда Виктора Пинчука (частной благотворительной организации) Балуху подарили квартиру в Киеве. Тот, в свою очередь, продолжил свою политическую деятельность, регулярно выступая в поддержку экс-президента Порошенко и с критикой действующего президента Владимира Зеленского. Более того, Балух собирался баллотироваться в киевский Горсовет от партии «Европейская солидарность», которую возглавляет как раз Порошенко.

«Русский след» или обычная уголовщина?

Как утверждает украинский блогер Анатолий Шарий, вечером 8 сентября 2020 года Балух проводил время в кафе в компании друзей. В какой-то момент у него зазвонил телефон, и бывший фермер вышел из заведения — в этот момент на него и напали. Неизвестные проломили Балуху череп, выбили ключицу и сломали руку. По неподтвержденным данным, нападение было совершено из-за замечания на украинском языке — эта версия позволила украинским политикам заявить о «русском следе». В частности, политических мотивов не исключили в партии «Европейская солидарность».

Между тем в офисе Зеленского заявили, что пока доказательств того, что нападение было совершено по политическим причинам, нет. Более того, нападавшие украли мобильный телефон и банковскую карту Балуха, что свидетельствует скорее об обычном ограблении.

Так или иначе, сейчас пострадавший находится в реанимации в коме. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».