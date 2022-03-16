Нацелиться на глаз. Что будет с контактными линзами в России

Уход с российского рынка многочисленных зарубежных брендов заставил задуматься об импортозамещении в очень многих отраслях. На очереди могут оказаться люди с плохим зрением: большинство контактных линз были импортными, и пока не ясно, будут ли производители таких товаров прерывать контакты с Россией.

Купить линзы впрок на несколько лет не получится — у этого товара есть свой сорок хранения. Однако переходить на очки можно не торопиться — в России существуют свои производители контактных линз, которые заслужили доверие покупателей качеством товара и доступными ценами на линзы. Причем многие из них были первопроходцами на рынке оптики в России.

Помочь россиянам смогут созданная в 1991 году вологодская компания «Конкор», столичный «Доктор Оптик», который открылся в 1996 году и разработал собственную торговую марку линз «Светленз». Свои мягкие линзы выпускает и бренд Ochkov.Net. В список известных производителей также входит уфимский «Оптимедсервис» с брендом Optimed.

Офтальмологи советуют отказаться от линз

Врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала «360», что вполне допускает, что в России могут исчезнуть из продажи контактные линзы иностранных производителей. Поэтому многие офтальмологи-хирурги предупреждают о такой возможности своих пациентов.

«В целом большинством мы всегда против немного контактных линз, потому что это все-таки инородное тело на поверхности глаза и оно может быть условно инфицировано, вызывает синдром сухого глаза и так далее», — пояснила Татьяна Шилова.

Она согласилась, что потребителей контактных линз огромное множество: миллионам людей не слишком нравится носить очки, в том числе и с эстетической точки зрения. Однако даже такое операционное вмешательство, как лазерная коррекция зрения, гораздо безопаснее и комфортнее, так как выполняется в стерильных условиях.

Индустрия очков тоже под ударом

Татьяна Шилова рассказала, что в России хорошо развито изготовление индивидуальных заказов для сложных случаев. Это специальные склеральные или роговичные линзы, которые бывают необходимы в особых случаях.

«Как правило, они изготавливаются в тех случаях, когда невозможно подобрать обычную мягкую контактную линзу. Это, по сути, индивидуальный заказ, штучный, его невозможно сделать массово. В то время как индустрия обычных контактных линз — довольно дешевая поточная продукция. И речь здесь идет об огромном рынке», — уточнила врач-офтальмолог.

Она отметила, что эту пустоту наверняка кто-то заполнит. Однако контактные линзы последнего поколения создавались из материалов, которые минимально повреждали роговицу. Причем даже несмотря на это, они могут вызывать серьезные осложнения.

Доктор медицинских наук отметила, что люди уже начали понимать преимущество оперативного подхода в исправлении зрения. Это как минимум надежнее, особенно в непростых ситуациях кризиса и санкционной блокады.

«Кроме того, нужно сказать, и очки тоже чаще всего не российского производства — и линзы, и оправы. Дешевые образцы поставляются чаще всего из стран Азии. Но немецкая оптика, продукция европейских и американских производителей уйдет с рынка», — объяснила Татьяна Шилова.

Санкции подхлестнут производителей

Офтальмолог и окулист Вячеслав Куренков в разговоре с «360» отметил, что в России был период, когда развивалось именно производство отечественных контактных линз и жители страны с успехом пользовались этой продукцией.

«Однако потом на рынке начали превалировать импортные контактные линзы и наши производители оказались не у дел. Я думаю, сейчас как раз подхлестнется отечественное производство и будут делать у нас», — сказал Вячеслав Куренков.

По его словам, ранее в России контактные линзы выпускали в Москве, Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле и других городах.