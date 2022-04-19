Нацбаты ВСУ утратили контроль над новобранцами

Глава МИД Сергей Лавров объявил о начале второй фазы спецоперации России на Украине 19 апреля. О том, что будет происходить во время этого этапа и каковы его перспективы для обеих сторон, «360» пообщался с заместителем главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военным журналистом Алексеем Борзенко. Вот его позиция.

Здесь нужно сказать, что это за операция. Это уничтожение группировки ВСУ, практически самой мощной на территории Украины, которая была сосредоточена в районе Донбасса. Именно эта группировка должна была брать Донецк, но мы опередили на несколько дней, начав спецоперацию. То есть мы предотвратили большую трагедию. Но это группировка наиболее мощных сил ВСУ, которые есть.

В начале операции она составляла 80 тысяч, потом, в ходе обстрелов, бегства, выходов, попыток вырваться оттуда отдельных частей ВСУ, их осталось 40 тысяч. Но сейчас к ним подогнали еще 50 тысяч. Это резервисты. У них нет никакой мотивации, желания воевать. Это студенты, люди в возрасте 55+, и уже потихоньку началась сдача в плен: где-то по 30, где-то — по 50 человек. То есть нацбаты, которые являлись «арматурной сеткой в железобетоне», связывающей весь состав ВСУ, под Донбассом уже не могут контролировать пришедших новобранцев и потихоньку начинают сдаваться.