НАТО пытается установить контроль над Молдавией

Нападения на территорию Приднестровья говорят о планах НАТО подчинить себе Молдавию и взять под контроль границы России, предположил военный историк, директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов. В колонке для «360» он объяснил, чем чревата эскалация конфликта в регионе, проанализировал стратегию альянса и оценил боеспособность Украины.

Далее — прямая речь.

Мы видим, как реализуется план «Анаконда». То есть фактически будет повторена ситуация начала Второй мировой войны, когда граница была буквально в 30 километрах, а то и ближе, от Санкт-Петербурга.

Во-первых, западные страны втягивают Финляндию и Швецию в альянс. Во-вторых, начала формироваться пока еще мягкая блокада Калининграда. Польша уже заявила, что город нужно передать ей, так как он якобы незаконно находится в составе России.

В-третьих, НАТО поставляет Украине наступательное тяжелое современное оружие. Этот факт указывает на то, что сегодня альянс стал участником конфликта на ее территории.

Украина утратила 70% вооружения

Система ПВО Украины и раньше была не очень хорошая. Использовались в основном системы С-300П первого поколения дальностью стрельбы 75 километров, гусеничный комплекс С-300В дальностью поражения до 100 километров, комплексы «Оса», советские АКМ и «Бук-М-1», достаточно неплохой, но тоже морально устаревший.

Украина утратила примерно 70% этого вооружения

Сейчас Вооруженные силы Украины прикрывают небо посредством переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger, что осложняет действия российских войск. Если говорить объективно, в целом от 70 до 90% вооружения страны выведено из строя. Задача по демилитаризации Украины фактически выполнена, однако западные страны продолжают поставлять ей вооружение. Стране передается 170 тысяч снарядов, и это сила, которая может повлиять на ситуацию на фронте. Поэтому наша задача — максимально осложнить перевозку этой техники и боеприпасов от границы в районы боевых действий.

Подготовка к захвату Приднестровья

В-четвертых, для того чтобы осложнить ситуацию, предпринимается попытка обострить обстановку в Приднестровье. Это делается с одной целью — либо для вытеснения оттуда российских войск и взятия под контроль НАТО, либо для поглощения Румынией территории Молдавии. Есть информация, что румынские военнослужащие уже переодеваются в молдавскую форму и находятся на территории этой страны.

Все это свидетельствует о том, что происходит эскалация, переход с фазы, когда НАТО только оказывал помощь, к той, когда альянс начинает напрямую участвовать. Молдавия может стать одним из регионов, где румынская армия, как армия страны — члена НАТО, фактически готовится к захвату Приднестровья.

Опасный шаг

Происходящее, конечно, серьезно сказывается на обстановке на границе России, особенно если учесть спецоперацию на юге Украины — это происходит, когда мы дошли почти до Николаева, остается только два города, включая Одессу, для выхода к Приднестровью.

Думаю, натовские военные таким образом предпринимают попытку установить контроль не только над Молдавией, но и над Приднестровьем. Это достаточно опасный шаг, на мой взгляд, и очень тревожный, потому что он может привести к прямому столкновению российской и румынской армий. А это уже, считайте, повод для ввода войск НАТО на территорию Украины, а может быть, и в другие регионы.

Мы хоть и предупреждаем, что все это чревато третьей мировой войной, причем с применением ядерного оружия, но как назло, а может быть, и специально, нас просто не слышат.