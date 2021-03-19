НАТО пытается найти российскую подлодку в Средиземном море. Она создана быть незаметной

На днях иностранные СМИ сообщили, что корабли НАТО следили за российской дизель-электрической субмариной Б-237 «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка». Однако потом подлодка исчезла с радаров. Хотя российские военные все время поддерживали связь с экипажем.

Накануне сайт Formiche сообщил, что субмарина Военно-морского флота России пропала во время выполнения операции. И теперь ее ищут силы НАТО. К поискам подключились ВМС США и Израиль, начав патрулирование в Средиземном море. Об этом сообщили морские силы Америки в Twitter.

РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что исчезнувшая подлодка Черноморского флота «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка» находится на связи и передает информацию.

«Противолодочные силы НАТО вот уже неделю пытаются найти в Средиземном море подлодку „Ростов-на-Дону“. <…> Попытки найти ее не увенчались успехом. В то же время российское командование не теряет связи с „Ростовом-на-Дону“», — сказал источник. Он отметил, что у Североатлантического альянса большие возможности, но скрытность отечественной субмарины превзошла их.

Пока НАТО не нашел подлодку. А значит, «Ростов-на-Дону» оправдывает свою бесшумность.

«Черная дыра» на воде

Бывший командующий Северным флотом Вячеслав Попов в беседе с «360» объяснил, что при встрече противолодочных сил и подводных лодок разных стран сценарий один и тот же: субмарина пытается скрыться, а противолодочные силы — отследить передвижение вражеской техники.

Если потеряли лодку, значит, командир молодец. Может, силы слишком разные, может, противолодочных сил больше. Тем более «Варшавянка» — ее даже называют «черной дырой» за границей, потому что у нее маленькая шумность и ее сложно обнаружить по шумам Вячеслав Попов.

Но как тогда российские военные общаются с командованием подлодки? По словам Попова, это в определенном смысле военная тайна. У России есть средства связи, которые позволяют это делать даже в подводном положении.

Невозможно держать под контролем

Глава Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий в разговоре с «360» отметил, что слежка и потеря подводной лодки — это нормальная ситуация. Такое может произойти с любым объектом, потому что за любым средством слежения сидит человек. У него может заложить ухо, дернуться рука, которую он постоянно держит на оборудовании, и просто отвлечься. А если речь идет о слежении, то даже секундная невнимательность может стать решающим фактором. Это первая причина, по которой силы НАТО могли потерять отечественную субмарину.

Вторая причина — действия экипажа «Ростова-на-Дону».

Второе — это могут быть действия экипажа нашей подлодки. Тогда можно положительно говорить, что наши смогли уйти от слежки. Существуют самые различные способы [скрыться]. Мы их не обсуждаем по той причине, что речь идет, вообще-то, о военных навыках, которые не положено обсуждать Константин Стрельбицкий.

Морская среда сильно отличается от сухопутной или воздушной. Там силы, которые нужно прикладывать к слежке, совершенно другие. По словам Стрельбицкого, морская среда до сих пор не познана учеными, и там могут происходить самые разные явления, в том числе для помощи морякам. Если на суше можно смотреть на объект и не упускать его из виду, то под водой так не работает — там сплошная темнота, а море живет своей внутренней жизнью.

«Этим (обеспечением скрытности — прим. ред.) занимаются подводники на каждой подлодке. („Варшавянка“ — прим. ред.) очень хорошая лодка, она дизельная. Это одна из лучших стоящих на вооружении дизельных подлодок всего мира. Но она уже не новая», — добавил собеседник «360».

Стрельбицкий отметил, что невозможно держать на контроле корабль другой стороны постоянно, если речь не идет о двух надводных кораблях, которые идут друг за другом.

Но какими средствами российские военные поддерживают связь с субмариной «Ростов-на-Дону», не расскажет никто. У армии есть для этого масса способов.