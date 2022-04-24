НАТО не хочет страдать за Украину

НАТО не хочет боевых действий — это главная причина, по которой Украину не берут в Альянс. Такое мнение высказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Далее — прямая речь собеседника «360».

Существует Устав НАТО, согласно которому страна, находящаяся в состоянии войны, не может вступить в Альянс.

Я понимаю, что некоторые особо горячие головы в НАТО готовы на это наплевать, поскольку надо бороться с ужасной Россией, но это в основном политики, которым воевать самим не придется.

Этот тезис внесен в Устав организации не просто потому, что какие-то страны хотят принимать, какие-то нет. Просто НАТО не хочет воевать. НАТО вообще воевать не хочет ни с кем ни за кого.

По поводу вступления в ряды Альянса Финляндии и Швеции — эти страны не находятся в состоянии войны ни с кем. А американские военные базы в Финляндии вместо советских США очень даже понравятся.

Если Украину принять в НАТО, то в соответствии с Уставом на следующий день страны НАТО должны объявить России войну. Этого делать никто не хочет.