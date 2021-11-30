Две недели не выходила на связь. Пропавшую журналистку из Екатеринбурга Наталию Попову нашли мертвой в ее квартире

Поздно вечером 29 ноября завершились поиски пропавшей в Екатеринбурге журналистки Наталии Поповой. Ее нашли мертвой — об этом сообщили ее бывшие коллеги с портала Е1.RU, где Попова работала главным редактором. Они рассказали, что журналистка уволилась из интернет-издания в конце октября и собиралась улететь на отдых. Возможно, она действительно улетала, а позже вернулась. Однако после 16 ноября Наталия Попова внезапно перестала выходить на связь.

Поиски журналистки

29 ноября в полицию Екатеринбурга поступило заявление о пропаже Наталии Поповой. Ее друзья рассказали, что примерно 6 ноября журналистка точно вернулась в Екатеринбург и общалась со своими знакомыми. Бывший коллега Наталии Анатолий Ефремов поделился с порталом 66.RU, что редактор была на связи до 15 числа текущего месяца. Потом поговорить с ней стало невозможно.

Наталия перестала отвечать на звонки и сообщения. На один из ее номеров можно было дозвониться, но трубку никто не брал. Второй телефон был вне зоны действия сети. Бывшие коллеги забили тревогу и решили посетить Наталию у нее дома, однако дверь никто не открывал, домофон отвечал гудками.

По некоторым сведениям, тогда друзья начали наводить справки и выяснили, что с 6 ноября Наталия не выезжала за пределы Екатеринбурга на самолете или поезде. Спустя две недели отсутствия информации знакомые решили обратиться в полицию.

«Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданки», — сообщили в полицейском отделении № 9 Екатеринбурга.

Обнаружили мертвой

Поздно вечером в понедельник коллеги Наталии Поповой по порталу Е1.RU сообщили о ее смерти. Пока нет никакой информации о том, как могла погибнуть журналистка.

«Пятый канал» со ссылкой на собственные источники информировал, что на ее теле не обнаружили следов насильственной смерти. Некоторые коллеги Поповой тоже говорят, что, по всей видимости, «в случившемся нет криминала». Однако достоверную информацию еще только предстоит выяснить следствию.

Какой она была

Бывший главный редактор «КП-Екатеринбург» Ринат Низамов рассказал kp.ru, что знал журналистку как суперпрофессионала. Он отметил, что начинал работать с Поповой еще в екатеринбургском филиале «Комсомольской правды». Затем общими усилиями они решили создать редакцию портала Е1.RU

«Затем проработали бок о бок восемь лет. Это супер профессионал, гиперответственная, заботливая о команде, могла круглыми сутками работать», — рассказал Низамов. Он добавил, что сам узнал о гибели Поповой от своих коллег.

Наталия Попова работала в E1.RU в должности главного редактора, а затем стала директором по развитию в Сети городских порталов (СГП).

«Наташа была мудрой. По-настоящему мудрой, чуткой и заботливой. Это проявлялось и в работе, и в дружеском общении. Это огромная потеря, осознать которую сейчас невозможно», — приводит издание E1.RU слова Ольги Прохоровой, редакционного директора СГП.