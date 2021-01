Насыщенный 2021-й. Интересные события следующего года

В 2021 году произойдет много интересного. В России будет перепись населения, три туриста полетят в космос, а в кинотеатрах появится огромное количество интересных фильмов (если, конечно, людям разрешат ходить на них). «360» составил список главных событий, которые произойдут в 2021 году.

Перепись населения

Список живущих в России людей обновят. Перепись населения должна была пройти с 1 по 31 октября 2020 года. Но из-за пандемии мероприятие отменили. Его основную часть перенесли на апрель 2021 года. В этот раз перепись пройдет с использованием экспериментальных технологий.

Руководитель Федеральной службы государственной статистики (Росстата) Павел Малков сказал, что для проведения переписи нужно сделать много подготовительных мероприятий. В том числе подбор и обучение кадров, проверка работы информационных систем.

Выборы в Госдуму

19 сентября 2021 года состоятся выборы в Госдуму. Это мероприятие проводится раз в пять лет. Половина мест (225) избирается по партийным спискам с 5-процентным избирательным порогом, а оставшаяся — по одномандатным округам.

В марте 2020 года, после принятия поправок к Конституции, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы в сентябре 2020-го. Впоследствии президент России Владимир Путин сказал, что не видит необходимости в досрочных выборах. При этом глава государства оставил это решение за депутатами.

Инаугурация Байдена

20 января 2021 года состоится инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена. Из-за пандемии количество билетов на мероприятие ограничили. В обычной ситуации приглашения получили бы примерно 200 тысяч человек. Но на 59-ю церемонию в 2021 году позовут только членов Конгресса и по одному гостю на каждого конгрессмена. Всего на инаугурацию выдадут 1070 билетов.

Инаугурация пройдет без традиционного обеда на Капитолийском холме.

При этом сторонники бывшего президента Дональда Трампа решили провести его инаугурацию в Facebook. Вот только итог выборов таким образом поменять не удастся.

Туристы в космосе

В ноябре 2020 года туристы подписали с американской компанией Axiom Space контракт на полет в космос в 2021 году. Полет на МКС на корабле Crew Dragon состоится в составе четырех человек. На борту будут три туриста и один профессиональный космонавт — астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа.

Генеральный директор агентства космического туризма и маркетинговых коммуникаций в космической индустрии «Просто космос» Алла Разуваева сказала сайту «Газета.ru», что стоимость полета на неделю составляет порядка 40 миллионов долларов. Если срок увеличивается, то цена может возрасти до 60 миллионов.

Чемпионат Европы

Каждые четыре года проходит чемпионат Европы по футболу среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии его перенесли.

В групповом этапе турнира сыграют 24 команды. Это будет первый чемпионат Европы, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран.

Соревнование состоится на 12 стадионах 12 городов. Интересно, что на чемпионате впервые будут использовать систему видеопомощи арбитрам.

Фильмы и игры

В 2021 году выйдет очень много компьютерных игр, в том числе продолжения ранее известных. Например, наконец выйдет вторая часть игры S.T.A.L.K.E.R. Точна дата неизвестна. Студия GSC Game World опубликовала первый тизер геймплея игры.

20 января выйдет третья часть игры Hitman, новый Far Cry 6, God of War: Ragnarök, страшилка The Outlast Trials, Warhammer 40 000 Darktide.

Также в кинотеатрах в 2021 году появится огромное количество фильмов. 6 мая выйдет «Черная вдова», 26 мая — «Форсаж-9», 24 июня — «Веном: Да будет Карнаж». 8 июля состоится премьера экранизации игры Uncharted. 6 августа выйдет «Отряд самоубийц: Миссия навылет», 30 сентября — «Дюна», 19 ноября — «Миссия невыполнима — 7», 22 декабря — «Шерлок Холмс — 3» и «Матрица-4». Дата выхода «King’s Man: Начало» не сообщается.

Также в 2021 году выйдут продолжения фильмов «Лига справедливости», «Черный Адам» и «Пила».