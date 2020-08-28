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    28 августа 2020, 22:01

    Настойчивого американца могут оштрафовать на полмиллиона долларов. Он два раза вышел погулять во время пандемии

    Ксения Дагаева

    Американского туристa могут оштрафовать в Канаде на 500 тысяч долларов за двукратноe нарушение правил карантинa. Об этом сообщило издание Travel Pulse. Что именно натворил гражданин Штатов на отдыхе?
    Настойчивого американца могут оштрафовать на полмиллиона долларов. Он два раза вышел погулять во время пандемии

    По данным издания, Джон Пеннингтон из штатa Кентукки в июне путешествовал и отправился от Аляски к континентальной части США. Мужчина дважды останавливался в одной из гостиниц, расположенной в канадском национальном паркe Банф — Rimrock Resort. При этом из-за пандемии коронавируса место было закрыто для американцев, и работники отеля передали информацию о нарушителе властям.

    Правоохранители в свою очередь выписали Пеннингтону штраф суммой в 900 долларов и разрешили переночевать, запретив покидать территорию ночлега. Утром молодой человек был обязан покинуть страну.

    Но, похоже, у туриста были свои планы. На следующий день его видели в нацпарке Банф. Он объяснил сотрудникам полиции, что попросту вышел за завтраком. Однако местные правоохранители не поверили американцу, так как в гостинице работало сразу несколько ресторанов.

    Нарушителя арестовали. Теперь он должен будет предстать перед судом. Заседание назначили на ноябрь. Мужчине грозит уже более серьезное наказание — штраф размером полмиллиона долларов или лишение свободы сроком на полгода.

    Канада закрыла свою южную границу еще в середине марта, сообщает радиостанция CBC. Причиной послужила пандемия COVID-19. По данным университета Джона Хопкинса, на 16 марта в стране зафиксировали более 300 случаев заражения коронавирусом. Один человек умер.

    Тем, кто путешествует и должен лишь проехать через территорию Аляски в направлении американских штатов, запретили останавливаться в отелях, а также разгуливать в национальных парках и других туристических местах. Такие туристы должны выбирать максимально короткие маршруты. Подобных путешественников идентифицируют по номерным знакам США, а также по биркам на зеркалах заднего вида с указанием даты, когда они должны покинуть Канаду.

    «Подавляющее большинство американцев и автомобили с американскими номерными знаками — это те, кто находится здесь на законных основаниях», — заявил сержант Королевской канадской конной полиции. Сообщается, что несколько других американцев остановили за нарушение схожих правил, однако Пеннингтон — единственный, кто был задержан дважды.

    Новости SMI.FM