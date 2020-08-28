Настойчивого американца могут оштрафовать на полмиллиона долларов. Он два раза вышел погулять во время пандемии

По данным издания, Джон Пеннингтон из штатa Кентукки в июне путешествовал и отправился от Аляски к континентальной части США. Мужчина дважды останавливался в одной из гостиниц, расположенной в канадском национальном паркe Банф — Rimrock Resort. При этом из-за пандемии коронавируса место было закрыто для американцев, и работники отеля передали информацию о нарушителе властям.

Правоохранители в свою очередь выписали Пеннингтону штраф суммой в 900 долларов и разрешили переночевать, запретив покидать территорию ночлега. Утром молодой человек был обязан покинуть страну.

Но, похоже, у туриста были свои планы. На следующий день его видели в нацпарке Банф. Он объяснил сотрудникам полиции, что попросту вышел за завтраком. Однако местные правоохранители не поверили американцу, так как в гостинице работало сразу несколько ресторанов.

Нарушителя арестовали. Теперь он должен будет предстать перед судом. Заседание назначили на ноябрь. Мужчине грозит уже более серьезное наказание — штраф размером полмиллиона долларов или лишение свободы сроком на полгода.

Канада закрыла свою южную границу еще в середине марта, сообщает радиостанция CBC. Причиной послужила пандемия COVID-19. По данным университета Джона Хопкинса, на 16 марта в стране зафиксировали более 300 случаев заражения коронавирусом. Один человек умер.

Тем, кто путешествует и должен лишь проехать через территорию Аляски в направлении американских штатов, запретили останавливаться в отелях, а также разгуливать в национальных парках и других туристических местах. Такие туристы должны выбирать максимально короткие маршруты. Подобных путешественников идентифицируют по номерным знакам США, а также по биркам на зеркалах заднего вида с указанием даты, когда они должны покинуть Канаду.

«Подавляющее большинство американцев и автомобили с американскими номерными знаками — это те, кто находится здесь на законных основаниях», — заявил сержант Королевской канадской конной полиции. Сообщается, что несколько других американцев остановили за нарушение схожих правил, однако Пеннингтон — единственный, кто был задержан дважды.