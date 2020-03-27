Полностью согласен с Макроном депутат бундестага Вальдемар Гердт. «Это серьезная проба для Вавилонской башни Евросоюза. Этот конструкт нежизнеспособен. Ему надо вернуться к своей изначальной идее — добровольный союз суверенных государств», — заявил собеседник «360».

По его словам, работа в нынешний кризис показывает все, что происходит в ЕС фактически. Так, Союз предоставил Италии и Испании самим разбираться с проблемами, вызванными вирусом.

Получается, моя рубашка ближе к телу. В хорошие времена мы все друзья. А настоящий друг проверяется тогда, когда плохо. Сейчас плохо. И жизнеспособность ЕС под большим вопросом Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Выход из сложившейся ситуации Гердт видит в ускоренном возвращении к первоначальной идее создания ЕС. Депутат считает, что нужно выстроить отношения, которые будут полезны сейчас и в будущем.

«На сегодня налицо банкротство той модели, которую нам навязала европейская элита. Это централизованный диктат Брюсселя без учета интересов малых государств. Это все сейчас рассыпется», — добавил собеседник «360».

Он также отметил, что в ближайшем будущем произойдет смена сфер влияния и игроки на политической арене могут смениться. Китай, например, единственный в мире лишь выиграл от данного положения дел, добавил Гердт. Тем временем «пирог» в виде мирового капитала начнут «резать, делить и рвать».

«Уверен, что Россия будет иметь достойное место в этом процессе. Позиция Штатов ясна и так. Не понятна ни для кого лишь позиция ЕС в целом и каждого государства в частности. Поэтому самое сложное кризисное испытание придется именно на Европу. Она должна быстро перестроиться, иначе произойдет коллапс, а под этими обломками могут погибнуть государства и народы, чего не хотелось бы», — заключил Гердт.

По данным Worldometer на 27 марта, всего зарегистрировали свыше 577 тысяч случаев заболевания, умерли более 26 тысяч человек, вылечились — более 129 тысяч.