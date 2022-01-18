Настоящее лицо. Нейросеть превратила города Подмосковья в людей
Нейросеть показала города Подмосковья в человеческом облике
Когда говорят о лице города, все сразу представляют главную площадь с администрацией, фонтаном и памятником. Типичный антураж, который совсем не отражает облик города. А если представить, что у него может быть реальное лицо? Мы пофантазировали, как могут выглядеть города Подмосковья в человеческом облике, а искусственный интеллект с сайта Artflow.ai нам в этом помог.
Мы представили Красногорск как молодого чиновника, который много работает, дисциплинирован, будни проводит в ритме мегаполиса, но отдыхать предпочитает по-домашнему. Почему-то нейросеть решила, что чиновники в России носят бороды.
Рядом с ним Королев — мужчина под 40, который увлекается космосом и наукой. Всех детей он хочет отдать в инженеры.
Мытищи — карьерист, который любит машины и пиво, постоянно учится новому, по выходным ходит болеть за любимую команду.
Балашиха — молодая мама, которая увлечена воспитанием детей и их перспективами на будущее.
Одинцово — историк, знающий свой край. Он пригласит на экскурсии по усадьбам и паркам. Устраивает масштабные праздники.
Сергиев Посад — интеллектуал, умудренный опытом, но любит молодиться.
Истра — девушка, знающая все о трендах в искусстве. Организует лучшие выставки и угостит вкусным фермерским сыром.
Химки — братья-близнецы. Вместе одно целое, но в душе один постарше и ценит уединение, а второй энергичен и любит быть в центре событий.
Коломна — женщина, в доме которой всегда горячий самовар и вкусная пастила. Готовит отменные калачи и возрождает старинные рецепты.
Ну а Дмитров так и не определился — сноубордист он или лыжник. По выходным парень проводит время с семьей в тихих местах.