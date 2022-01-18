Настоящее лицо. Нейросеть превратила города Подмосковья в людей

Когда говорят о лице города, все сразу представляют главную площадь с администрацией, фонтаном и памятником. Типичный антураж, который совсем не отражает облик города. А если представить, что у него может быть реальное лицо? Мы пофантазировали, как могут выглядеть города Подмосковья в человеческом облике, а искусственный интеллект с сайта Artflow.ai нам в этом помог.

Мы представили Красногорск как молодого чиновника, который много работает, дисциплинирован, будни проводит в ритме мегаполиса, но отдыхать предпочитает по-домашнему. Почему-то нейросеть решила, что чиновники в России носят бороды.

Рядом с ним Королев — мужчина под 40, который увлекается космосом и наукой. Всех детей он хочет отдать в инженеры.

Artflow.ai

Мытищи — карьерист, который любит машины и пиво, постоянно учится новому, по выходным ходит болеть за любимую команду.

Балашиха — молодая мама, которая увлечена воспитанием детей и их перспективами на будущее.

Artflow.ai

Одинцово — историк, знающий свой край. Он пригласит на экскурсии по усадьбам и паркам. Устраивает масштабные праздники.

Сергиев Посад — интеллектуал, умудренный опытом, но любит молодиться.

Artflow.ai

Истра — девушка, знающая все о трендах в искусстве. Организует лучшие выставки и угостит вкусным фермерским сыром.

Химки — братья-близнецы. Вместе одно целое, но в душе один постарше и ценит уединение, а второй энергичен и любит быть в центре событий.

Artflow.ai

Коломна — женщина, в доме которой всегда горячий самовар и вкусная пастила. Готовит отменные калачи и возрождает старинные рецепты.

Ну а Дмитров так и не определился — сноубордист он или лыжник. По выходным парень проводит время с семьей в тихих местах.