НастяЖиви. Поклонники Заворотнюк замерли в ожидании чуда

Тысячи поклонников Анастасии Заворотнюк запустили хештег в поддержку актрисы, которая, по данным СМИ, больна раком мозга. Не остались в стороне и звездные коллеги артистки. Многие искренне надеются на чудо, ведь состояние артистки с каждым днем становится хуже. Накануне сообщалось, что ее погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственного дыхания.

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В пятницу, 13 сентября, россиян шокировала новость о госпитализации с последней стадией рака мозга «Прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, из-за злокачественной глиобластомы у нее начался отек мозга. Врачи ввели ее в медикаментозный сон, перешедший в глубокую кому, и подключили к аппарату искусственного дыхания. В воскресенье, 15 сентября, Заворотнюк парализовало.

Сотрудник Центра радиохирургии НИИ имени Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак пояснил сайту «Комсомольская правда», что ограничить глиобластому нельзя, так как она проходит через здоровые участки мозга. Если пациент впал в кому, значит опухоль проросла в критически значимые структуры, что оперировать уже нельзя.

«Иногда отек мозга можно снять с помощью гормональных препаратов, но если это помогло, значит, двигательные центры уже разрушены и тогда наступает паралич. При таком сценарии, как правило, события развиваются стремительно: в течение нескольких дней после даже легкого пареза состояние ухудшается до критического», — добавил медик.

Фанаты Анастасии Заворотнюк запустили в соцсетях хештег. Тысячи людей пишут теплые слова поддержки, выкладывают видео и фото актрисы, помечая их хештегами #НастяЖиви и #НастяДержись.

Звездные коллеги Заворотнюк, продюсер Андрей Разин, актриса Нонна Гришаева и Филипп Киркоров тоже не остались безучастными.

Источник фото: Instagram Филиппа Киркорова

Станислав Садальский выложил скриншот последней переписки с Анастасией.

Пользователи пишут, что новость о болезни Заворотнюк оказалась для них неожиданной и шокирующей. Нашлись и те, кто до сих пор не хочет верить в то, что болезнь не фейк.

Зная о тяжелом состоянии любимой актрисы, многие из поклонников пишут, что просто надеются на чудо.