Настало лучшее время понять, за какой мир надо бороться

Всего семь недель идет специальная операция России на Украине. Семь недель, равнозначные целой эпохе в жизни страны. Учитывая, как многое и как по-новому мы ощутили, прочувствовали, испытали, переосмыслили и открыли для себя. Многое впервые, многие впервые, считает журналист Артем Шейнин, автор телеграм-канала @GardeZ66. Далее — прямая речь собеседника «360»

Достаточно сказать, что для нескольких мини-поколений это, по сути, первый серьезный, настоящий, невыдуманный переломный момент жизни. Это мы, кто постарше, прожили шок развала СССР, лихие 1990-е, дефолт. Переломы, когда, казалось, уходит из-под ног земля и рушится твой мир.

Да он ведь и рушился, просто мы пережили это и уже знаем, что на обломках и развалинах обязательно родится что-то новое, другое. Но своеобразие нынешнего момента, а возможно и его уникальность для каждого из нас, независимо от возраста и опыта, состоит в том, что сейчас многое зависит от нас. От каждого из нас и от всех нас. Да-да, не говорите, что я наивный идеалист.

Мы можем сейчас помыслить, представить это новое, мы можем начать его формировать. Сказав, что «как было, уже не будет» (кто с грустью и раздражением, кто с интересом и надеждой), мы можем и должны постараться представить, помыслить, описать, сформулировать это новое будущее. Хотя бы каждый в своей голове и душе!

Не погружаться в мазохизм переживаний о том, что мы потеряли или можем потерять. А задуматься о том, что мы хотели бы найти. Лучшего момента не будет, возможно.

Сейчас, как ни странно звучит, лучшее время формулировать свои представления о мире. Мире, за который ты готов сражаться, бороться, терпеть лишения. Какой еще может быть смысл, если не в отстаивании своего представления о том, каким должен стать мир. И тот который вокруг нас и тот, что внутри нас.

Ведь главное противостояние сейчас, конечно же, совсем не на Украине, при всей значимости того, что делает там наша армия и не с «американоцентричным Западом» при всей масштабности цивилизационных претензий и противоречий, и жесткости оказываемого на нас давления.

Источник фото: телеканал «360»

Это все очень серьезные испытания, но преодоление их имеет смысл лишь при осознании цели. Имея ее, сознавая ее, объединившись ради нее и договорившись о главном можно преодолеть многое. Без этого не факт, что дойдем и не выбьемся из сил. Это как восхождение в горах, не видя вершины, не понимая, куда карабкаешься, рано или поздно «сдохнешь», каким бы ни был сильным и тренированным. А на понятную или хотя бы призрачно блистающую снежной шапкой вершину будешь хоть «на зубах» ползти из последних сил.

Победа в этом сражении может быть достигнута только в России и именно в России. В наших душах, сердцах, помыслах. Мы победим в глобальном смысле, только когда/если договоримся сами с собой и друг с другом о нашем общем новом мире, который хотим и будем строить. О том общем, что разделяем мы все в большинстве. При всех несогласиях и противоречиях в деталях. Для начала хотя бы каждый себе сформулировав словами или образами тот мир, в котором он хотел бы жить. Описать его. Хотя бы понятно для себя. Для близких.

Начну с себя. Я хочу жить в государстве, которое ценит воинов. В государстве, которое развивает свою науку, свою культуру, не оглядываясь во всем на Запад, не соразмеряя себя бесконечно с чьими-то лекалами.

К тому же ничто не мешает нам быть и той Европой, которую мы нарисовали в своем воображении и которой давно нет — у нас есть доступ к их культуре, и мы и ее сохраним для потомков.

Если мы помыслим, сформулируем, представим и начнем строить мир, где на первом месте душа и идея, а деньги и материальное лишь способ и средство, нам не будет равных. И за нами снова пойдут и встанут рядом. Господь и провидение подарили нам этот шанс. Другого у нас может уже не быть.