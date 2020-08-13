Насмешка статистики. Почему резус-фактору сложно повлиять на заболевамость COVID-19

Люди с отрицательным резус-фактором чаще заражаются коронавирусом и тяжелее переносят болезнь, выяснили зарубежные ученые. Мнения российских врачей разделились. Вирусологи наличие взаимосвязи не исключают. Гематологи говорят, что это невозможно.

Ученые из Университета Барселоны и бразильского Университета Кампинас изучили распространение коронавируса в 126 странах. Начальной точкой считался день, когда в государстве фиксировали первые 30 случаев заражения. Затем исследователи изучали, что происходило в последующие 12 дней.

Исследователи обнаружили, что взрывной рост числа заражений характерен для государств, где проживает большее, чем в других, число граждан с отрицательным резус-фактором, сообщается на сайте medRxiv. В их число попали Австрия, Австралия, Испания, Бразилия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Швейцария. Заболеваемость там увеличивалась по экспоненте.

Ученые полагают, что это может являться следствием взаимосвязи между резус-фактором и иммунным ответом организма. У таких людей выше риск развития сердечно-сосудистых, респираторных и других заболеваний, что осложняет течение болезни.

Среди других увеличивающих заболеваемость факторов ученые назвали холодную погоду, высокое соотношение пожилых к трудоспособному населению, большую продолжительность жизни, большое количество международных туристов, рак легких, ожирение у мужчин, высокое потребление алкоголя, курение и низкий уровень витамина D в крови.

Подсказка клиницистам

Исследование зарубежных ученых — чисто статистическое, пояснил «360» вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Они взяли различные медикобиологические показатели жителей разных стран и нашли корреляцию резус-фактора с заболеваемостью. Но чтобы убедиться в их правоте, нужно будет брать кровь у поступающих в медучреждения больных COVID-19.

«Одно дело — изучить что-то на таких статистических цифрах. А другое дело — взять несколько десятков или сотен больных и проверить, какой там процент людей с отрицательным резус-фактором», — добавил Альтштейн.

Около 15% жителей России имеют отрицательный резус-фактор. Если в контрольной группе доля таких заболевших будет намного выше, то можно будет утверждать, что люди с Rh– действительно чаще заболевают COVID-19. Такие статистические исследования, подчеркнул вирусолог, хороши в качестве подсказки для клиницистов.

Насмешки статистики

Выводы иностранных ученых вряд ли соответствуют действительности, считает Павел Трахтман, завотделением трансфузиологии, заготовки и процессинга стволовых клеток Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. Совсем недавно, например, считалось, что люди со второй группой крови чаще заражаются коронавирусом. Но оказалось, что это просто насмешки статистики. Это самая распространенная на Земле группа крови, поэтому и кажется, что ее обладатели болеют чаще других.

«Новые находки были сделаны в местах, где люди с отрицательным резусом встречаются чаще. Поэтому и болезнь среди них встречается чаще. В России частота встречаемости Rh– не очень высокая. Порядка 12–15% населения его имеют. И такой корреляции, естественно, обнаружено не было», — подчеркнул Трахтман.

Отрицательный резус-фактор, как и другая группа крови, не является предрасположенностью к какой-либо болезни. Также до сих пор не удалось найти ни одной болезни, которая была бы связана с его наличием. Зато обратная связь прослеживается. Так, желтая лихорадка гораздо реже встречается у людей с отрицательным резусом. Поэтому выше частота встречаемости Rh– в южных странах — Бразилии, Латинской Америке, где желтая лихорадка бывает чаще.

«Резус-фактор не является входными воротами для какой-либо инфекции. Он не является предрасполагающим фактором ни для одной тяжелой или не тяжелой инфекции», — отметил Трахтман.

Отрицательный резус-фактор обусловлен отсутствием одного из белков на поверхности эритроцитов. И проблемы это доставляет только беременным с Rh–. Если у ребенка положительный резус-фактор, у матери развиваются тяжелые иммунологические реакции. Организм вырабатывает белки, стремящиеся уничтожить все чужеродное. Из-за этого резус-конфликта женщина теряет плод.