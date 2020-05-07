Насмешка над памятью или позорная глупость? Гитлер в рядах «героев» и другие ляпы накануне Дня Победы

В ходе онлайн-акции в честь Дня Победы в Челябинске в числе ветеранов оказался Гитлер. Это уже не первый подобный скандал.

В преддверии 75-летия Победы в челябинский ТРК «Космос» решил организовать онлайн-акцию памяти «Имена героев». Подписчикам паблика «ВКонтакте» было предложено прислать фотографию своего родственника-участника Великой Отечественной войны и короткий рассказ о нем.

Все бы ничего, да только среди «героев» неожиданно оказался… Адольф Гитлер. Видимо, кто-то из местных пранкеров решил пошутить и прислал фотографию вождя нацистской Германии, подписав ее именем «Владимир Сумин». И добавив, что тот «воевал под Курском и погиб в ходе Висло-Одерской операции» (почему-то написанной с маленькой буквы). Но что еще поразительнее — организаторы акции повелись и оформили пост.

Источник фото: публичное достояние

Это вызвало резкое возмущение пользователей. Администраторы группы, заметив чудовищную ошибку, поспешили удалить пост. Но скриншот мгновенно разлетелся по Сети. Организаторы акции тут же извинились, но сделали это так, что ситуация стала выглядеть еще более нелепой. Авторы объяснительного поста заявили, что «фотография редкая, и потребовалось время, чтобы понять, кто на ней изображен».

«Редкость» фотографии заключалась только в том, что пранкеры с помощью фотошопа стерли Фюреру усы. Но даже при таком условии не опознать Гитлера, внешность которого известна любому школьнику, надо было сильно постараться.

Некоторые пользователи в комментариях высказали предположение, что администрация паблика пропустила фотографию намеренно — «ради хайпа». Действительно, теперь ТРК «Космос» известен на всю страну. Но такая «слава» очень сомнительна.

«Гордимся» немецкими танками и финскими оленями

В конце апреля в Таганроге сотрудники местного культурного центра повесили в центре города баннер с военными фотографиями и надписью «Мы помним, мы гордимся». Правда, среди снимков затесалась фотография немецких солдат из танковой дивизии Гудериана. Жители города сразу опознали их по характерным каскам, которые носили солдаты Вермахта. А вот дизайнеров плаката они почему-то не смутили.

Похожий конфуз случился в городе Усинске в республике Коми, где накануне Дня Победы повесили плакат, посвященный оленно-лыжным отрядам. Эти отряды частично формировались из оленеводов и занимались, помимо участия в боевых действиях на Карельском фронте, эвакуацией раненых и доставкой оружия. Конечно, почтить их память — идея хорошая, если бы не одно но: на фотографии изображен солдат финской армии, которая до перемирия в сентябре 1944-го воевала на стороне Третьего Рейха против СССР. На том самом Карельском фронте.

Аналогичные инциденты случались в предыдущие годы, когда на праздничных плакатах неожиданно появлялись немецкие «Тигры» и «Пантеры», а также непосредственно солдаты Вермахта. О подобные баннерах сообщали, например, в 2018 и 2019 году жители города-героя Волгограда и Твери, города воинской славы.

И если авторы волгоградского плаката с подбитой «Пантерой» смогли объяснить, что это такой символ победы Советской армии, то тверские дизайнеры, поместившие на баннер фотографии немецких солдат в оккупированном Калинине, внятных объяснений дать не смогли.