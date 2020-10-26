Судьба наследства Баталова. Деньги и квартиры актера довели его семью до суда и обвинений в мошенничестве

В сентябре 2020 года вокруг наследства умершего три года назад актера Алексея Баталова разразился скандал. Семья заявила о том, что их обманом лишили имущества и денег, которые полагались им по закону. Спустя почти два месяца на квартиры актера наложили арест, а его подругу Наталию Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина обвинили в мошенничестве.

Большое наследство

Советский и российский актер Алексей Баталов, известный по ролям в культовых фильмах «Летят журавли», «Дама с собачкой» и «Москва слезам не верит» умер в июне 2017-го после перелома шейки бедра. Ему было 88 лет. У актера осталась жена Гитана Леонтенко и две дочери от разных браков. Вторая дочь, Гитана-Мария, родилась с тяжелым диагнозом — ДЦП.

После смерти Баталова осталось и немаленькое наследство — доля в четырехкомнатной квартире, мастерская, еще две квартиры, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупная сумма денег. Летом 2020 года вдова актера узнала, что часть денег со счета пропала, а вся недвижимость им с дочерью больше не принадлежит.

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский предположил, что юрист Михаил Цивин и его супруга, актриса Наталия Дрожжина переписали на себя наследство по генеральной доверенности.

«Наверняка была генеральная доверенность на ведение всех дел, пользуясь которой, они перевели на себя собственность. Дрожжина и Цивин участвовали в войнах за собственность на стороне Баталовых, поэтому нас всех это потрясло», — рассказал он сайту «Газета.ру».

Сейчас супружесой паре избрали меру пресечения «запрет определенных действий», на все имущество Баталова наложили арест. Что произошло на самом деле, предстоит установить следствию, но знакомые Баталова и его семьи уверены, что Дрожжина и Цивин — «прекрасная артистичная пара конченых совершенно мошенников».

Генеральная доверенность на имя Дрожжиной действительно была, пишет газета «Культура». Спустя полгода после смерти артиста, убитая горем жена подписала документ, передав все полномочия в наследственном деле Дрожжиной. Вместе с этим у супругов оказалась на пожизненном содержании с иждивением и дочь-инвалид скончавшегося Баталова.

Цивин и Дрожжина просто подсунули документ вдове актера, а она его подписала, не прочитав — из-за катаракты, заявила звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

«По-актерски втирались в доверие»

Друг семьи Баталовых Юрий Шерлинг назвал Цивина и Дрожжину «гробовщиками» — по его мнению, Гитана Леонтенко не единственная, кого обманули супруги. По некоторым данным, у них более семи московских квартир.

«Есть целая плеяда мошенников, которые переписывают на себя имущество стариков. Этим они занимались не только у Баталовых. Я точно знаю, что Дрожжина владеет немалым количеством квартир, отнятых таким способом. Они действительно обеспеченные люди, они по-актерски втирались в доверие. Возможно, это ее лучшая роль», — заявил он, вспомнив, что больших ролей ни в одной ленте Дрожжина не исполняла.

Цивин и Дрожжина утверждали, что их дружбе с актером не один год, но ни семья, ни знакомые Баталова это подтвердить не смогли. Крестница Баталова Варвара заявила, что супруги «появились» примерно за год до рокового перелома шейки бедра и «начали обхаживать Гитану Аркадьевну».

«Сам Баталов их не воспринимал», — добавила она.

При этом Варвара считает, что на махинациях с наследством актера преступные деяния не заканчиваются. Она рассказала о том, что сама Дрожжина звонила ей и «предупреждала», что лезть в это дело не стоит — такое предостережение звучало угрозой. Больше того, по словам крестницы актера, о ее матери, партнерше Баталова по сцене, Цивин и Дрожжина распускали слухи — как раз о претензии на наследство.

«Они искали козла отпущения, того, чье имя укажут в обращении в МВД. Летом же Цивин и Дрожжина написали письмо, адресованное министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. В нем они обвинили (знакомых Гитаны Леонтенко, — прим.ред.) Татьяну Воронову и ее свекровь Марианну в противоправных действиях», — рассказала Варвара «Культуре».

Близкая подруга семьи Баталовых рассказала о том, что после смерти актера Цивин и Дрожжина якобы организовали фонд его имени, основательницей которого записали Гитану Леонтенко, а соучредителями себя и Гитану-Марию. Первое пожертвование в фонд — 550 тысяч рублей — поступило именно от дочери актера, уверена женщина.

«Откуда у Маши, инвалида первой группы, такие деньги? А потом со счета фонда на счет Цивина на хозрасходы поступило 280 тысяч рублей. Получается, фонд-то тоже был сделан, чтобы чуть-чуть оттуда себе тяпать», — заявила она.

Министр культуры России Ольга Любимова заявила прессе о том, что она в курсе ситуации и что ведомство «делает все возможное, чтобы помочь вдове и дочери поскорее разрешить проблему». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил тщательно разобраться в этом деле.

Без вины виноватые

Сами Цивин и Дрожжина все отрицают — и угрозы крестнице Баталова, и махинации с его наследством, и присваивание собственности других актеров. Цивин в интервью изданию «Аргументы и факты» заявил, что все, что о них пишут — «голословная ложь, не подтвержденная ни одним фактом». По его словам, их дружеские и проессиональные отношения с Баталовым длилась более 17 лет, а перед смертью он просил их об одном — «не бросать Машку».

«Через полгода после смерти Алексея Владимировича, чтобы заняться оформлением памятника, памятной доски, дачи, нам нужно было получить доверенность. Гитана Аркадьевна лично подписывала эту доверенность у нотариуса. Через какое-то время она попросила составить договор пожизненного содержания для Маши на часть ее недвижимости», — объяснил он происхождение доверенности.

Также, заявил Цивин, сама Гитана Леонтенко настояла на том, чтобы все было оформлено на имя Наталии Дрожжиной, которая позднее составила завещание, чтобы в случае ее смерти все имущество вернулось к дочери Баталова.

Объяснить пропажу 107 тысяч долларов со счета Леонтенко Цивин тоже смог без труда. По его словам вдова Баталова «насмотрелась новостей по телевизору» и хотела избавиться от валюты, так что решила вложиться в недвижимость.

«Я предложил им купить две комнаты на Кутузовском проспекте в одной квартире. И за 13 миллионов 500 тысяч рублей мы купили на имя Марии Баталовой две эти комнаты, чтобы впоследствии выкупить еще одну комнату и получить целую квартиру. Вся покупка производилась через офис нотариуса», — объяснил он.

При этом Цивин убежден, что доказать свою правоту сможет без труда, так как у него сохранились все документы.