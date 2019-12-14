Насильники используют приложения для знакомств, в том числе и Тindеr, чтобы найти себе жертв

Сьюзан Дево увидела профиль Марка Папамичела в приложении PlentyofFish в 2016 году. Просматривая его фотографии, она увидела 54-летнего лысеющего и полного мужчину. Он был разведен, а в его профиле было указано, что он хочет «найти кого-то, чтобы жениться».

Дево годами пользовалась сайтами знакомств, и своей взрослой дочери она говорила, что встреченные ею мужчины были «придурками». Она шутила о том, как она могла бы «стать жертвой». Так или иначе, 53-летняя Дево хотела состариться с кем-то. В итоге она и Папамичел, выражаясь на современном жаргоне, «совпали».

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Обычная проверка данных показала бы, что Папамичел был трижды судим за насилие. Что Массачусетс поставил его на учет как опасного сексуального преступника, насиловавшего уже больше тридцати лет. Как же PlentyofFish позволил такому человеку пользоваться своим сервисом?

PlentyofFish «не проводит криминальную проверку и не проверяет личность своих пользователей», — указано в условиях использования приложения. Оно возлагает ответственность за контроль над своими пользователями на самих пользователей, так как они сами подписываются в том, что они не совершали никакого преступления, связанного с насилием. Компания не проверяет, говорят ли пользователи правду.

С Марком Папамичел Дево сначала поболтали онлайн, а потом договорились о свидании. Только спустя месяцы и многие свидания Дево стала второй женщиной, которая сообщила полиции о том, что Папамичел изнасиловал ее.

PlentyofFish, как Tinder и OkCupid, входит в число 45 онлайн-платформ для знакомств, принадлежащих одной компании Match Group. Ее флагманский веб-сайт Match годы заявлял о том, что подписывает соглашения, согласно которым он обязан защитить пользователей от насильников. Этому также предшествовали неприятные истории и громкие судебные разбирательства. На Match сейчас действует политика проверки клиентов на предмет наличия в соответствующих государственных реестрах.

Однако вскоре Match превратился в акционерную корпорацию Match Group и приобрел своих конкурентов, а политику защиты и проверки не распространил свои платформы — включая Tinder и PlentyofFish. Это дало возможность маньякам получить доступ к приложениям Match Group, и сделало миллионы пользователей уязвимыми перед сексуальным насилием.

Представитель Match Group заявил, что компания не может внедрить единую систему проверки. Слишком мало информации от бесплатных пользователей, да и от платных иногда тоже.

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Исследование на основании более 150 случаев сексуального насилия с использованием приложений для знакомств показало, что большинство инцидентов случилось с женщинами, причем во время первой личной встречи. В 10% случаев платформы «связывали» своих пользователей с кем-то, кто хотя бы раз обвинялся в насилии. Иногда это даже насильники «со стажем». На Match таких случаев практически нет.

Ситуация опасна тем, что именно эти бесплатные платформы год от года набирают все большую популярность. За пять лет число сексуальных посягательств в сети Интернет возросло на 450% — с 33 до 184 случаев.

При этом сами компании, занимающиеся сайтами или приложениями для знакомств, считают, что детальная проверка все равно не сможет полностью обезопасить пользователей, так как это все-таки не база данных внутренних органов, а насильнику достаточно просто поменять имя. К тому же, такие проверки достаточно дорогостоящи. Максимум, что может сделать платформа сейчас — заблокировать профиль злоумышленника.

Отдельную проблему также представляет для жертв возможность доказать факт насилия. К сожалению, преступника наказывают только после того, как он найдет себе еще минимум три жертвы.

Данной проблеме только пока предстоит найти решение. Сначала органы проверят все приведенные статистические исследования, после чего законодательство начнет работу по выявлению адекватных мер защиты пользователей. Тем не менее, пока безопасней вообще не пользоваться сомнительными приложениями