Жизнь без насилия — не роскошь. Это решили в очередной раз доказать феминистки из Чили. Они запустили флешмоб с песней «Насильник — это ты», который вылился далеко за пределы страны. В разных уголках мира миллионы женщин повторили акцию, чтобы отстоять свои права.

Борьба за старое под новым гимном

Термин «фемицид» появился еще в 1976 году благодаря известной американской феминистке Диане Рассел. Сейчас ей уже 81 год и она по-прежнему продолжает отстаивать права женщин. Фемицидом называют насилие над женщинами, которое происходит только из-за того, что они являются таковыми.

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Борьба идет уже не первый десяток лет, но не так давно у мирового феминистского движения появился новый гимн: «Насильник — это ты». Эти пугающие слова — строчка из песни El violador eres tú, написанной на испанском языке.

Она появилась после того, как в октябре Чили накрыли волны протестов. Правительство решило повысить стоимость проезда в метро, и вскоре это вылилось в демонстрации со стороны населения и столкновения.

Во время акций погибли более 20 человек и порядка 2,3 тысячи жителей пострадали. Когда стало известно, что полиция применяла насилие против женщин, протесты обострились. Яростные чилийки вышли на улицы в знак несогласия с социальным неравенством.

Первые акции в Чили

Коллектив LaTesis из города Вальпараисо создал флешмоб «Насильник на вашем пути» («Un violador en tu camino»). Они придумали танец, связали движения с песней и получилась не просто акция, а настоящий хореографический спектакль.

Тысячи женщин, с завязанными черной лентой глазами, скандировали в унисон строчки песни «Насильник — это ты», которую перевели на несколько языков мира и даже на язык жестов.

Это исчезновение (Es la desaparición)

Это изнасилование (Es la violación)

Это была не моя вина, где бы я была и во что бы не была одета (la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía)

Насильником был ты (El violador eras tú)

Насильник —это ты (El violador eres tú)

Этими словами феминистки решили бороться с патриархатом. Их целью было доказать, что женщины не виноваты в убийстве, жестокости или изнасиловании.

В конце ноября перед Национальным стадионом в столице Чили — Сантьяго собралась огромная толпа. Тысячи женщин всех возрастов со всего города завязали глаза черной тканью, повязали на шеи красные платки и устроили флешмоб против насилия и безнаказанности тех, кто его совершает.

Волна #LaTesis в мире

Акция с песней и танцем не ограничилась только на Чили. Протестное настроение подхватили женщины во всем мире, а соцсети заполонили видео с подобных митингов.

Сначала к движению присоединилась Мексика. 29 ноября местные жительницы станцевали рядом с Национальным дворцом на площади Сокало, где живет президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Мексиканское правительство мало что сделало для борьбы с эпидемией фемицида в стране. Власти заверяли, что привержены политике абсолютной нетерпимости в отношении насилия над женщинами, при этом в 2019 году количество самоубийств выросло на 10%.

«Миллионы женщин в регионе вышли на улицы, чтобы отстаивать и требовать столь основного права, которое нарушается: права на жизнь без насилия», — заявила глава Экономической комиссии ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна (CEPAL) Алисия Барсена.

Перформанс «Насильник на вашем пути» действительно охватил миллионы и стал вирусным. Вслед за мексиканками и чилийками на улицы вышли женщины в Германии, Британии, Франции и других странах.

В Испании акции прошли перед Триумфальной аркой в ​​Барселоне и на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде.

Во Франции феминистки перевели слова песни на родной язык и исполнили ее недалеко от Эйфелевой башни в Париже.

«Насильник — это ты» прозвучал сразу на английском, испанском и языке жестов в американском Сан-Франциско, где женщины также решили поддержать мир без насилия.

Не осталась в стороне и Турция. Женщины поддержали флешмоб на турецком языке, а в конце прокричали: «Сопротивляются женщины всего мира, ты никогда не будешь одинок».

35% женщин — жертвы насилия

То, что флешмоб появился именно в Латинской Америке не случайно. По данным ООН, в Мексике только с января по июль 2019 года жертвами насилия стали более 1,8 тысячи женщин. Это убийство 10 женщин каждый день. И это только те случаи, о которых стало известно. Зачастую о гендерном насилии не сообщается из-за страха повлечь новые подобные случаи или получить негативную реакцию общества.

В 2017 году в странах Латинской Америки от рук насильников погибли 2 795 женщин, а через год число достигло уже 3 529 человек.

Как отмечают в ООН, 35% всех женщин и девушек в мире в течение своей жизни подвергаются физическому или сексуальному насилию. При этом каждая вторая из убитых женщин погибла от рук близкого человека.