Насилие началось в лагере мигрантов на границе Белоруссии. Ждать ли столкновений с поляками?

Новый виток миграционного кризиса в Европе произошел после того, как сотни беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки оказались заперты на польско-белорусской границе. Силовики Белоруссии заявили, что курдские беженцы были избиты на территории Польши. Несмотря на накалившуюся обстановку, политологи низко оценивают возможность столкновения Белоруссии и Польши в рамках этого конфликта. Но получится ли втянуть Россию?

Как все начиналось

Белоруссия 8 ноября заявила, что большая группа беженцев передвигается к границе с Польшей. Позже Польша сообщила о закрытии с 9 ноября пропускного пункта Кузница через границу с Белоруссией. Перейти на территорию Евросоюза стало можно только через пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.

Мигранты разбили палаточный лагерь на границе. Греться им приходится у костров.

В какой-то момент на пограничной территории произошла стрельба. Погранкомитет Белоруссии сообщил, что огонь открыли с польской стороны. Белоруссия заявила, что поляки оказывают давление на иностранцев.

Польша рассказала, что белорусские правоохранители приблизилась к поселению мигрантов в Польше.

Утром 10 ноября Белоруссия сообщила, что курдских беженцев избили на территории Польши. Люди получили травмы различной степени тяжести. Сами пострадавшие рассказали, что их задержали на польской территории, где они собирались просить защиты и статуса беженца.

Александр Лукашенко обсудил ситуацию на польско-белорусской границе с президентом РФ Владимиром Путиным. После это в польской прессе появились статьи о том, что за миграционный кризисом на польско-белорусской границе стоит Путин.

Столкновений не будет?

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в разговоре с «360» высказал мнение, что Россия в этот конфликт вмешиваться не будет.

«Сомневаюсь, что полякам хватит духа провоцировать столкновение с белорусскими пограничниками. Они прекрасно понимают, что за Белоруссией стоит Россия, тем более в таких вопросах, как обеспечение границы, безопасности в целом», — заявил Мартынов.

По его словам, Польша всегда выступала против мигрантов с Ближнего Востока. Из-за этого несколько лет назад, во время миграционного кризиса, у Польши случился конфликт с Евросоюзом.

«Польша категорически отказывалась от каких-либо квот [, чтобы распределить беженцев по странам]. Польша жутко ксенофобское в этом смысле место», — отметил политолог.

Можно было организовать какой-то коридор и снять этот вопрос. Но у них (польских властей — прим. ред.) же сейчас задача другая стоит — не вопросы решать, а очередную какую-то антибелорусскую историю сплести. Вот они ее плетут Алексей Мартынов.

Он выразил мнение, что Польша должна сесть за стол переговоров с Белоруссией, если хочет решить проблемы со стоящими у границ мигрантами.

Политолог Сергей Марков высказал мнение, что ситуация с мигрантами — это следствие санкций Лукашенко против европейских стран. Ведь раньше только белорусские пограничники занимались вопросами миграционных потоков. Сейчас же Белоруссия не препятствует попыткам беженцев попасть в страны Евросоюза.

Власти Польши и Литвы не в состоянии сами организовать защиту границы или лагеря для беженцев. Марков не стал исключать, что польские власти при поддержке союзников из НАТО могут построить некое заграждение на границе с Белоруссией, чтобы продолжить расшатывать ситуацию в соседнем государстве.

Реакция властей Польши и Белоруссии

МИД Польши попросил Евросоюз ввести санкции против Белоруссии из-за наплыва мигрантов.

«Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке», — говорилось в сообщении МИД Польши.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что действия польских властей похожи на шантаж. По его словам, мигрантов специально доставляют к границе для обострения ситуации.

«То есть там своя мафиозная структура, которая обеспечивает транзит. Если кто-то думает, что они, просто одуревшие, бегут за тысячи километров, — это глупость. Все это четко организовано. И Беларусь — только этап в этом. И абсолютно не главный», — сказал Лукашенко в интервью российскому изданию «Национальная оборона».

Президент Польши Анджей Дуда возложил ответственность за происходящее на границе на власти Белоруссии. По его мнению, появление там сотен мигрантов — это массированная гибридная акция против Польши и Евросоюза.