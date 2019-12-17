Нашим детям нужны психиатры. И вот почему

Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает, что в российские высшие медицинские учебные заведения необходимо вернуть специальность «Детская психиатрия». Сейчас в курсе психиатрии нет конкретного разделения на детскую, подростковую и взрослую — все они изучаются в курсе общей психиатрии. Чем детский психиатр должен отличаться от обычного?

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе круглого стола в Государственной думе заявила, что в России необходимо вернуть специальность «Детская психиатрия». «Сегодня она [детская психиатрия] у нас в составе взрослой и дает единый диплом, но очень важно, чтобы эта практика и специфика детской психиатрии в том числе преподавалась нашим будущим специалистам», — передает ТАСС слова Кузнецовой.

Редкая специальность

Разделение на детскую и общую психиатрию в России убрали еще в 90-х годах, уже в 2001-м вопрос восстановления отдельной специальности «детский психиатр» поднимался Ассоциацией детских психиатров и психологов, но решение так и не было принято. Сейчас есть шанс, что дело все же сдвинется с мертвой точки.

Специалисты в один голос соглашаются с тем, что российская медицина остро нуждается в возвращении детских психиатров как отдельно готовящихся профессионалов, потому что сейчас в стране людей, способных оказывать квалифицированную психиатрическую помощь детям младшего возраста, почти нет.

По словам доктора психологических наук, профессора Елены Дозорцевой, отдельные кафедры детской психиатрии есть в медицинских вузах Москвы, Петербурга, Челябинска и еще нескольких городов, но этого катастрофически не хватает, чтобы покрыть потребности всей России. По данным Кузнецовой, в нашей стране порядка 900 тысяч несовершеннолетних, у которых диагностированы психические расстройства, а специалисты с соответствующей квалификацией есть даже не в каждом крупном городе.

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Причем Дозорцева считает, что нужна отдельная специальность не только детского психиатра, но и подросткового. Именно в этом возрасте часто возникают так называемые психогенные расстройства — связанные с внешними обстоятельствами. «В этом возрасте много и аутоагрессивных действий, наблюдается пик самоубийств, так что это тот возраст, на который нужно обращать внимание и работать и психиатрам, и психологам, чтобы предупредить ухудшения», — добавила она.

Взрослый не подходит

Сейчас по закону любой врач, отучившийся на специальности «Общая психиатрия», может работать с детьми, однако на деле далеко не у всех есть для этого компетенции. Об этом «360» рассказала руководитель отдела неотложной психиатрии и помощи Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Анна Портнова.

По факту многие специалисты не знают особенностей детского возраста: заболевания протекают нетипично, для того чтобы обследовать ребенка, нужно иметь определенные навыки общения с детьми и знать особенности возрастного развития Анна Портнова.

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Детский и подростковый психиатр Марина Гармаш также рассказала «360», что помимо психических расстройств в привычном их понимании детские психиатры занимаются и особенностями развития детей младшего возраста. Гармаш также отметила, что у детей существуют особенности проявления клинических заболеваний, соответственно, необходима специальная квалификация, чтобы их выявить.

Многие из них (проявлений — прим. ред.) существенно отличаются от того, как эти заболевания проявляются во взрослом возрасте. Именно поэтому очень важно, чтобы врач знал особенности развития детей, особенности их психики, чтобы оценить нарушение Марина Гармаш.

Елена Дозорцева добавила в разговоре с «360», что особая сложность работы детского психиатра заключается в том, что методы работы со взрослыми пациентами детям не подходят: если со взрослым можно поговорить, то за ребенком нужно наблюдать, из-за этого причины болезни выявлять сложнее.

Анна Портнова заявила «360», что центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского уже предложил Министерству здравоохранения свой вариант решения проблемы, в ведомстве его одобрили. Скоро обучение в ординатуре по направлению психиатрии будет длиться не два, а три года, дополнительный год пойдет на узкие специализации, такие как детская психиатрия, наркология и другие.