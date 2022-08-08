Наши найдут выход. Ограничения транзитного туризма от Финляндии не помешает россиянам

Финляндия намерена ограничить транзитный туризм россиян в другие страны ЕС. Якобы слишком многие используют страну лишь для того, чтобы добраться до курортов Средиземноморья. Специалисты уверены, что говорить о трудностях для массы людей пока не приходится. Ведь поток туристов в Финляндию пока довольно небольшой. Тем временем попасть в Европу можно и через другие государства.

Финляндия может ограничить транзитный туризм для россиян

В Хельсинки планируют ввести ограничения на транзитный туризм для россиян в Европу по шенгенским визам, выданным Финляндией. Об этом заявил глава консульской службы Министерства иностранных дел Финляндии Юсси Таннер в интервью телекомпании Yle.

«Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией», — подчеркнул он.

По его словам, с момента снятия связанных с пандемией ограничений количество пересечений российско-финляндской границы увеличилось на 10–30% по сравнению с весной и началом лета. При этом некоторые россияне используют Финляндию только в качестве транзитной страны. Через нее зачастую ездят на средиземноморские курорты.

«Люди уже обращают на это внимание», — отметил Таннер.

Он пояснил, что в новой визе может быть отказано, если станет очевидным ее использование лишь для транзита. Этот вопрос обсудят на уровне ЕС в конце августа на неформальной встрече министров иностранных дел.

Россияне смогут попасть в ЕС и без Финляндии

В данный момент туристический поток через Финляндию небольшой. Тем не менее сегодня это самый бюджетный путь в Европу. Об этом «360» рассказала тревел-блогер, руководитель турагентства Go travel Наталия Ансталь. По ее словам, с трудностями при поездках в эту страну организация в принципе не сталкивалась. Ведь путешественники пользуются в основном другими видами транспорта, в том числе поездами.

К сожалению, в наше непредсказуемое время сложно понять, правомерно ограничение транзитного туризма или нет. <…> Думаю, наши люди всегда найдут выход и будут пользоваться альтернативными направлениями. <…> Многие уже сейчас улетают через Турцию и так далее, но цены, конечно, выше в несколько раз Наталия Ансталь.

Финляндия действительно вправе ограничить транзитный туризм, уверен директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“». Но тот поток выдачи виз, который сформировался на сегодня, крайне небольшой. Он на порядок меньше, чем в период до пандемии.

«Говорить о том, что это повлияет на массы людей, не приходится. <…> Во-первых, не все страны ЕС выдают сегодня визы. Во-вторых, практически все выдают в том же объеме, в котором выдает сама Финляндия. Даже если брать весь объем выданных виз совокупно, то это небольшое число», — пояснил Осауленко.

Он отметил, что попасть в Европу россияне смогут и без помощи финляндских властей: через Сербию, Армению, Венгрию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию. Правда, это будет чуть дороже, но технических вариантов предостаточно. Более того, Осауленко подчеркнул, что большинство стран воспринимают такую ситуацию как возможность заработать.