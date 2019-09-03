Наши на Халхин-Голе. Как победа в начале Второй мировой привела к бессрочной дружбе России и Монголии

Владимир Путин прибыл в Монголию для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. «360» рассказывает, какое значение имела эта победа и какие споры она до сих пор вызывает.

Официальный визит Владимира Путина приурочен к 80-летию победы советских и монгольских войск в боях на Халхин-Голе. Эта дата, по его словам, объединяет два народа. СССР поддержал Монголию в битве за независимость против Японии. А Монголия, в свою очередь, помогла Советскому Союзу в войне против нацистской Германии. Дальнейшие отношения между странами в послевоенный период развивались и крепли.

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Также Владимир Путин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга провели переговоры. На встрече, отмечается на сайте Кремля, страны подписали 11 межправительственных и межведомственных документов. Важнейшим стал бессрочный договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Кроме того, монгольский лидер принял приглашение Путина посетить юбилейные торжества по случаю 75-летия Победы. И поблагодарил российского президента за посещение юбилейного празднования победы на Халхин-Голе.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Конфликт или война?

Сражения у реки Халхин-Гол начались в мае 1939 года, после вторжения японской армии на территорию Монголии. В сентябре советско-монгольские войска под руководством Георгия Жукова и Хорлогийна Чойбалсана разгромили 23-ю пехотную дивизию 6-й отдельной армии Японии. Победа помогла Монголии отстоять целостность и суверенитет. А СССР заключил перемирие с Японией.

Публицист и военный историк Александр Широкорад пояснил «360», что «конфликтом» эти сражения первой назвала советская пресса. Позднее название закрепилось в учебниках. Руководству СССР и Японии по разным причинам не было выгодно называть его войной. Суть его заключалась в том, что Япония пыталась заполучить кусок Монголии, но этому помешала Красная армия.

В свою очередь, историк и писатель Валентин Рунов отметил, что во время войны стороны переходят на военное положение, начинается всеобщая мобилизация. А если проблемы решаются частью армий, то это вооруженный конфликт или локальная война.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Важность победы

Ранее, подчеркнул Широкорад, главы СССР и России не ездили в Монголию на годовщины боев на Халхин-Голе. По его мнению, Владимир Путин не случайно прибыл туда после антироссийского выступления в Польше, где местные власти пытались уравнять Советский Союз с гитлеровской Германией.

К моменту победы на Халхин-Голе Вторая мировая война, напомнил Широкорад, уже началась. «Прекратить бои на Дальнем Востоке помогла не только победа, но и [пакт] Молотова — Риббентропа о ненападении между Германией и Советским Союзом. Из-за него Япония не рискнула продолжать боевые действия. Иначе СССР мог перебросить на Дальний Восток серьезные военные силы», — добавил он.

Рунов подчеркнул, что победа имела огромное значение. Япония пыталась закрепиться в Манчжурии и на части Монголии и была разбита. При этом Германия и Италия активно подталкивали Страну восходящего солнца к войне с СССР. Но из-за поражения этого не произошло.

Источник фото: пресс-служба Кремля

Споры вокруг Халхин-Гола

Помимо споров о том, была это война или конфликт, дискуссии, отметил Широкорад, вызывают как военные, так и политические вопросы. В частности, многие оспаривают решающее значение пакта 1939-го. Хотя Япония считала Германию союзником, а после подписания осталась в одиночестве.

«Споры идут и о роли Жукова. Фактически он командовал корпусом. Была знаменитая атака, когда он послал на японцев более 300 танков без пехоты. И большая часть советских тонкобронных БТ-5, БТ-7 и Т-26 была уничтожена», — отметил историк.

С другой стороны, это в какой-то мере привело к созданию танков с тяжелой броней — КВ и Т-34. Что касается политических споров, то «либеральные истерики», по мнению Широкорада, пытаются возложить ответственность за конфликт на агрессивную политику СССР. Хотя Союз вел оборонительную политику и не реагировал на провокации.