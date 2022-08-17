Наши дети нужны нам самим. Больше половины россиян поддерживают запрет на усыновление для иностранцев
Член СПЧ Боровова поддержала запрет на усыновление для иностранцев
Больше половины россиян поддерживают запрет на усыновление для иностранцев, показал опрос ВЦИОМ. Сегодня Россия не нуждается в приемных родителях из-за рубежа — обновленное законодательство помогает приемным семьям и их детям, а число детских домов уменьшается от года к году.
Рожденные в России дети должны воспитываться на Родине, даже если им придется жить в детских домах, считает 60% россиян. Об этом написал РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ. По данным социологического исследования, 13% опрошенных считают, что российским детям небезопасно жить за рубежом, в том числе из-за пропаганды однополых отношений и русофобии.
Сохранить детей
Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, председатель региональной общественной организации «Наши дети», мать семерых детей Ирина Боровова также выступила против усыновления российских детей иностранцами.
Я глобально против усыновления иностранцами, потому что мы вымираем, и любые наши дети нам нужны
Ирина Боровова.
Сделать исключение многодетная мать предложила только для детей-сирот с тяжелыми заболеваниями, которым по каким-то причинам не могут оказать помощь в России. Причем, по словам Борововой, в ее практике были удачные опыты таких усыновлений, когда приемная семья из-за рубежа давала ребенку возможность получить самую современную и полную помощь.
«Я бы разрешила усыновление только тяжело больных детей, которым требуется лечение, сопровождение, реабилитация, длительное и дорогостоящее восстановление, требующее от родителей больших затрат — финансовых, физических и моральных», — объяснила она.
Причем в реестре детей на усыновление, по словам Борововой, чаще всего остаются именно сироты с инвалидностью, а также братья и сестры, которых по российскому закону необходимо брать под опеку в одну семью.
«Это правильно, что мы не разлучаем детей, но сейчас в картотеке остаются дети-инвалиды и братья и сестры, потому что семьи чаще всего готовы взять одного ребенка, максимум — двух, а если сразу пять детей стали сиротами?» — поделилась Боровова.
Как изменилось усыновление в России
Сегодня, по мнению Ирины Борововой, россияне активно забирают детей из детских домов, так как государство многое сделало, чтобы поддержать приемные семьи.
«Я первого ребенка усыновила в 2001 году, и тогда не было никаких льгот. Зато был колоссальный приоритет иностранцам — они оформили в течение недели, а я оформляла в течение полугода, и мы еще три месяца судились, чтобы нам отдали ребенка», — рассказала она.
Помимо того, что процедуру усыновления в России сделали более понятной и прозрачной, создали школы приемных семей и многое другое. Государство также сохранило за детьми-сиротами большую часть льгот даже после устройства в семью, что стало большим подспорьем для приемных родителей.
«То есть если вы берете ребенка под опеку или усыновляете, ему все равно платят пособие. Он теряет только возможность получение жилья, поступления в вуз как сирота и ежегодный отдых с сопровождающим», — подчеркнула Ирина Боровова.
Важно и то, что сами детские дома сильно изменились за последние десятилетия. Сейчас приоритет отдают учреждениям семейного типа, где дети воспитываются как в семье и выпускаются приспособленными к самостоятельной жизни. Двадцать лет назад, по опыту Борововской, все было иначе, а потому и в приемной семье и родителям, и ребенку, приходилось в разы тяжелее.
«В 2001 году это была катастрофа: они выпускались и не понимали, что чай — это не то, что приносят в бидоне, а что его нужно заваривать. И это была катастрофа, потому что для ребенка это был глобальный стресс: он понимал, что он живет один, никто ничего не приносит, все самому нужно делать, и эти дети были не приспособлены к жизни», — подчеркнула она.
Закон «Димы Яковлева» и другие
В начале августа депутаты Госдумы предложили запретить усыновление и опеку над российскими детьми для граждан из недружественных стран. Авторами законопроекта стали депутаты Леонид Слуцкий и Борис Чернышов из ЛДПР, Дмитрий Певцов («Новые люди»), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).
Ранее в России уже существовал запрет на усыновление для граждан США, который известен как «Закон Димы Яковлева». Его приняли в 2012 году после того, как в Штатах погиб усыновленный американской парой двухлетний мальчик — приемный отец оставил его в закрытой машине на солнцепеке.
Ирина Боровова напомнила, что это, к сожалению, далеко не единственный случай, когда российские дети, усыновленные иностранцами, попадали в беду. Например, были случаи, когда приемных детей использовали как бесплатную рабочую силу, а также когда их брали в семью только ради получения пособий.
«И это помимо того, что не раз, к сожалению, были случаи насилия — как физического, так и сексуального», — добавила она.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») еще в 2021 году предупреждал, что иностранцы нередко «покупают» детей у российских суррогатных мам, чтобы потом использовать их для трансплантации. После этого в России на законодательном уровне захотели ограничить суррогатное материнство для иностранных граждан.
Поводом стал скандальный случай, когда в московской квартире нашли пятерых новорожденных от суррогатных матерей, которые должны были передать детей приемным родителям в Азии, но не смогли этого сделать из-за пандемии. Тогда в СК завели уголовное дело о торговле людьми.
Читайте также: