Наши дети нужны нам самим. Больше половины россиян поддерживают запрет на усыновление для иностранцев

Больше половины россиян поддерживают запрет на усыновление для иностранцев, показал опрос ВЦИОМ. Сегодня Россия не нуждается в приемных родителях из-за рубежа — обновленное законодательство помогает приемным семьям и их детям, а число детских домов уменьшается от года к году.

Рожденные в России дети должны воспитываться на Родине, даже если им придется жить в детских домах, считает 60% россиян. Об этом написал РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ. По данным социологического исследования, 13% опрошенных считают, что российским детям небезопасно жить за рубежом, в том числе из-за пропаганды однополых отношений и русофобии.

Сохранить детей

Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, председатель региональной общественной организации «Наши дети», мать семерых детей Ирина Боровова также выступила против усыновления российских детей иностранцами.

Я глобально против усыновления иностранцами, потому что мы вымираем, и любые наши дети нам нужны Ирина Боровова.

Сделать исключение многодетная мать предложила только для детей-сирот с тяжелыми заболеваниями, которым по каким-то причинам не могут оказать помощь в России. Причем, по словам Борововой, в ее практике были удачные опыты таких усыновлений, когда приемная семья из-за рубежа давала ребенку возможность получить самую современную и полную помощь.

«Я бы разрешила усыновление только тяжело больных детей, которым требуется лечение, сопровождение, реабилитация, длительное и дорогостоящее восстановление, требующее от родителей больших затрат — финансовых, физических и моральных», — объяснила она.

Причем в реестре детей на усыновление, по словам Борововой, чаще всего остаются именно сироты с инвалидностью, а также братья и сестры, которых по российскому закону необходимо брать под опеку в одну семью.

«Это правильно, что мы не разлучаем детей, но сейчас в картотеке остаются дети-инвалиды и братья и сестры, потому что семьи чаще всего готовы взять одного ребенка, максимум — двух, а если сразу пять детей стали сиротами?» — поделилась Боровова.

Как изменилось усыновление в России

Сегодня, по мнению Ирины Борововой, россияне активно забирают детей из детских домов, так как государство многое сделало, чтобы поддержать приемные семьи.

«Я первого ребенка усыновила в 2001 году, и тогда не было никаких льгот. Зато был колоссальный приоритет иностранцам — они оформили в течение недели, а я оформляла в течение полугода, и мы еще три месяца судились, чтобы нам отдали ребенка», — рассказала она.

Помимо того, что процедуру усыновления в России сделали более понятной и прозрачной, создали школы приемных семей и многое другое. Государство также сохранило за детьми-сиротами большую часть льгот даже после устройства в семью, что стало большим подспорьем для приемных родителей.

«То есть если вы берете ребенка под опеку или усыновляете, ему все равно платят пособие. Он теряет только возможность получение жилья, поступления в вуз как сирота и ежегодный отдых с сопровождающим», — подчеркнула Ирина Боровова.

Важно и то, что сами детские дома сильно изменились за последние десятилетия. Сейчас приоритет отдают учреждениям семейного типа, где дети воспитываются как в семье и выпускаются приспособленными к самостоятельной жизни. Двадцать лет назад, по опыту Борововской, все было иначе, а потому и в приемной семье и родителям, и ребенку, приходилось в разы тяжелее.

«В 2001 году это была катастрофа: они выпускались и не понимали, что чай — это не то, что приносят в бидоне, а что его нужно заваривать. И это была катастрофа, потому что для ребенка это был глобальный стресс: он понимал, что он живет один, никто ничего не приносит, все самому нужно делать, и эти дети были не приспособлены к жизни», — подчеркнула она.

Закон «Димы Яковлева» и другие

В начале августа депутаты Госдумы предложили запретить усыновление и опеку над российскими детьми для граждан из недружественных стран. Авторами законопроекта стали депутаты Леонид Слуцкий и Борис Чернышов из ЛДПР, Дмитрий Певцов («Новые люди»), Нина Останина (КПРФ) и Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

Ранее в России уже существовал запрет на усыновление для граждан США, который известен как «Закон Димы Яковлева». Его приняли в 2012 году после того, как в Штатах погиб усыновленный американской парой двухлетний мальчик — приемный отец оставил его в закрытой машине на солнцепеке.

Ирина Боровова напомнила, что это, к сожалению, далеко не единственный случай, когда российские дети, усыновленные иностранцами, попадали в беду. Например, были случаи, когда приемных детей использовали как бесплатную рабочую силу, а также когда их брали в семью только ради получения пособий.

«И это помимо того, что не раз, к сожалению, были случаи насилия — как физического, так и сексуального», — добавила она.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия») еще в 2021 году предупреждал, что иностранцы нередко «покупают» детей у российских суррогатных мам, чтобы потом использовать их для трансплантации. После этого в России на законодательном уровне захотели ограничить суррогатное материнство для иностранных граждан.

Поводом стал скандальный случай, когда в московской квартире нашли пятерых новорожденных от суррогатных матерей, которые должны были передать детей приемным родителям в Азии, но не смогли этого сделать из-за пандемии. Тогда в СК завели уголовное дело о торговле людьми.

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