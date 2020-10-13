Сочинцы столкнулись с нашествием пауков-волков. Звучит это страшнее, чем есть на самом деле

Жители Сочи пожаловались на нашествие пауков. Крошечными этих членистоногих не назовешь — брюхо у них размером с грецкий орех, а лапы достигают до семи сантиметров в длину. Но специалисты убеждают, бояться не стоит, опасность сильно преувеличена человеческими фобиями.

В дома жителей курорта стали заползать пауки Хогна. Их также называют псевдотарантулами или же пауками-волками.

В разговоре с «360» арахнолог Кирилл Еськов подчеркнул, что такие пауки совсем не опасны.

«Сначала надо убедиться и удостовериться в факте, что они действительно полезли по домам, что их действительно много. Но, еще раз, Хогна никакой опасности не представляет. Нормальные такие пауки живут в лесной подстилке и, естественно, ближе к зиме они могут приходить в дома», — пояснил специалист.

Он подчеркнул, что пауки — далеко не самые опасные из небольших существ, которых можно встретить в российской природе. В этом их точно обходят шершни.

«Понимаете, когда вообще начинаются разговоры про пауков и все прочее, следует помнить, что у вас живут такие замечательные существа, как шершни. Вот шершень — действительно опасное существо, но я никогда не слышал, чтобы кто-то проявлял интерес к тому, что их стало больше или меньше, например. В то время как опасность шершня, сопоставима с ядовитой гадюкой. А пауки на этом фоне такая чепуха», — считает Кирилл Еськов.

Сочинские энтомологи также подчеркнули, что массовое нашествие пауков-волков может быть связано с предстоящим похолоданием, пишет kp.ru. Собеседники издания подчеркнули, что в последние годы курорт регулярно атакуют различные малоприятные существа — комары, клопы, мухи, гусеницы. Это может быть связано с изменением климата.

На фоне сообщений о том, что эти пауки безопасны, местные СМИ даже нашли пользу от членистоногих. «Югополис» написал, что пауки-волки — отличное средство в борьбе с вредителями. Они могут уничтожать блох или тараканов. Бывает даже, что их целенаправленно используют в борьбе с вредителями на полях.