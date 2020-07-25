Нашествие «зеленых человечков» в США. Трамп решил бросить федеральные резервы на подавление протестов

В американских городах с июня начали замечать «зеленых человечков». Так Трамп пытается навести в стране порядок, а демократы уже обвиняют его в незаконных действиях. Это очередной повод для конфликта среди американской политической элиты.

Охваченные протестами города США в последние месяцы патрулируют «зеленые человечки» — вооруженные до зубов силовики в военной форме без каких-либо опознавательных знаков. Сообщается, что эти военные периодически задерживают наиболее активных протестующих и увозят в неизвестном направлении. Иногда случаются серьезные стычки между демонстрантами и безымянными солдатами. В Сети уже появляются соответствующие видео. В частности, «зеленые человечки» были замечены в Портленде, штат Орегон, где протесты приобрели наиболее радикальный и массовый характер.

Выглядят они примерно так:

Трамп против Пентагона

Откуда же взялись эти неопознанные силовики? Как известно, уже на протяжении двух месяцев после убийства полицейским Джорджа Флойда по всей Америке не утихают протесты — в основном на улицы выходят участники движения Black Lives Matter. В последнее время все чаще эти акции приобретают радикальную форму: зафиксированы поджоги магазинов и других городских зданий, грабежи, нападения. Естественно, Трампу нужно как-то стабилизировать обстановку.

Поэтому еще в июне президент обратился к Министерству обороны с просьбой ввести войска в города, где протесты идут наиболее активно. Однако против этого был глава Пентагона Марк Эспер — он заявил, что использовать военных для подавления протестов можно только как крайнюю меру, в самых тяжелых ситуациях. Это привело к конфликту Трампа с Пентагоном, президент даже пригрозил Эсперу увольнением.

Но скоро был найден другой выход из ситуации: Трамп решил для подавления протестов призвать сотрудников различных подразделений Министерства внутренней безопасности (DHS), которое подчиняется непосредственно президенту. В частности, для подавления бунтов были призваны сотрудники Федеральной службы охраны, Погранично-таможенной службы, а также некоторых подразделений Министерства юстиции — например Федерального бюро тюрем и Службы маршалов США. Отмечается, что они по закону не обязаны носить униформу и опознавательные знаки. Более того, в некоторых случаях они даже отказывались называть свои имена и официальные должности, не говоря уж о том, чтобы общаться с журналистами.

Порядок любой ценой

Такая практика вызвала серьезное беспокойство со стороны представителей Демократической партии. Они усматривают в этом грубое нарушение базовых принципов американской демократии, которые позволяют гражданам свободно выражать свою позицию, не опасаясь репрессий.

Более того, больше всего смутило именно отсутствие опознавательных знаков, потому что это может привести к превышениям полномочий со стороны силовиков — тем более что многие из них обучены работать в условиях боевых действий, а не уличных демонстраций. Поэтому Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей Конгресса, направила Трампу письмо, под которым подписались и другие демократы Конгресса, с требованием предоставить полный список лиц, участвующих в подавлении демонстраций, чтобы в случае превышения полномочий их можно было привлечь к ответственности.

Более того, группа демократов во главе с сенатором Чаком Шумером уже разработала законопроект, который бы обязывал правоохранителей носить опознавательные знаки.

В общем, «зеленые человечки» — очередной повод для конфликта и взаимных обвинений между действующим президентом США и демократически настроенными представителями политического истеблишмента. Подогревается этот конфликт близостью президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре. И обвинение Трампа в диктаторских замашках и произволе может стать серьезным оружием для конкурентов. С другой стороны, это может сыграть и на руку действующему президенту, ведь он с самого начала протестов позиционировал себя как сторонник порядка — и теперь он доказывает, что готов на любые меры, чтобы на улицах снова стало спокойно. Впрочем, пока даже такие методы все равно не успокаивают протестующих.